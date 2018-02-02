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    Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина

    Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина

    Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Путина
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков извинился за агитационное высказывание в пользу Владимира Путина после замечания ЦИК.

    Пресс-секретарь президента также пообещал быть аккуратнее в высказываниях в период избирательной кампании.

    Дмитрий Песков: «Я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные. Впредь, естественно, на этот период я буду более аккуратным, дабы не давать повода для таких замечаний».

    При этом Песков добавил, что «это, конечно, не относится к деятельности Путина как действующего президента».

    Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сделала Пескову замечание за высказывание, в котором «были очевидные признаки агитации за одного из кандидатов в президенты».

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