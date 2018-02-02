ЦИК сделал замечание Пескову за агитационное высказывание

Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание
пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову за агитационное высказывание в пользу одного из кандидатов в президенты.
По словам Памфиловой, 29 января в СМИ было опубликовано высказывание Пескова, в котором «были очевидные признаки агитации за одного из кандидатов в президенты», передает РИА Новости.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний».
Напомним, на сегодняшний день в предвыборной гонке остались восемь кандидатов. Среди них кандидаты от КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский, также подписи для регистрации сдали Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний».
Напомним, на сегодняшний день в предвыборной гонке остались восемь кандидатов. Среди них кандидаты от КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский, также подписи для регистрации сдали Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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