Невский <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский 16+
    •  

    ЦИК сделал замечание Пескову за агитационное высказывание

    4 комментария

    ЦИК сделал замечание Пескову за агитационное высказывание

    ЦИК сделал замечание Пескову за агитационное высказывание

    Глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову за агитационное высказывание в пользу одного из кандидатов в президенты.

    По словам Памфиловой, 29 января в СМИ было опубликовано высказывание Пескова, в котором «были очевидные признаки агитации за одного из кандидатов в президенты», передает РИА Новости.

    Элла Памфилова, глава ЦИК: «Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний».

    Напомним, на сегодняшний день в предвыборной гонке остались восемь кандидатов. Среди них кандидаты от КПРФ и ЛДПР Павел Грудинин и Владимир Жириновский, также подписи для регистрации сдали Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

    Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru