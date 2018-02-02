Синоптики предсказали москвичам «феноменальный удар стихии» в воскресенье

В грядущие выходные в столичном регионе ожидается мощнейший снегопад: за воскресенье в Москве может выпасть месячная норма осадков.
Рекордный по силе снегопад обрушится на столичный регион в предстоящие выходные. Основной удар стихии придется на воскресенье, 4 февраля: в Москве может выпасть месячная норма осадков. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Всего за одно воскресенье в мегаполисе может выпасть почти полная февральская норма осадков, что соответствует абсолютному рекорду месяца, зафиксированному в 1966 году. А вообще подобные катаклизмы в конце зимы случаются в регионе лишь раз в 100 лет».
Прирост снега в столице может составить 10–15 сантиметров, добавили в центре погоды. Таким образом, сугробы в столице вырастут до полуметра.
В последние три дня сильнейшие снегопады обрушились на 20 регионов страны. Метели и порывистый ветер привели к осложнению обстановки на дорогах в ряде городов Центральной России и Поволжья. Власти Камчатки из-за непогоды отменили занятия в школах. В Москве мощный снегопад продолжался 60 часов, коммунальщики вывезли с улиц столицы не менее 700 тысяч кубометров снега. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы уже готовы к новым ударам стихии. По прогнозам синоптиков, после метелей в столицу придут 20-градусные морозы.
Из сообщения центра погоды «Фобос»: «Удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Всего за одно воскресенье в мегаполисе может выпасть почти полная февральская норма осадков, что соответствует абсолютному рекорду месяца, зафиксированному в 1966 году. А вообще подобные катаклизмы в конце зимы случаются в регионе лишь раз в 100 лет».
Прирост снега в столице может составить 10–15 сантиметров, добавили в центре погоды. Таким образом, сугробы в столице вырастут до полуметра.
В последние три дня сильнейшие снегопады обрушились на 20 регионов страны. Метели и порывистый ветер привели к осложнению обстановки на дорогах в ряде городов Центральной России и Поволжья. Власти Камчатки из-за непогоды отменили занятия в школах. В Москве мощный снегопад продолжался 60 часов, коммунальщики вывезли с улиц столицы не менее 700 тысяч кубометров снега. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что коммунальные службы уже готовы к новым ударам стихии. По прогнозам синоптиков, после метелей в столицу придут 20-градусные морозы.
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