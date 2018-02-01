«Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

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#зима#снег#красота Публикация от tatiana R (@ametist77) Фев 1, 2018 at 4:43 PST

Тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку. В настоящий момент из-за непогоды закрыт аэропорт, отменены занятия во всех школах полуострова, к ликвидации последствий снегопада подключились военные.Подобная ситуация и в Магадане. В Саратовской области спасатели из снежных заносов в среду освободили 11 грузовиков. А пассажирам в городе пришлось вручную выталкивать рейсовый автобус, застрявший в сугробе.Ну а в Москве прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Он не прекращался почти 60 часов. Вместе со снегом пришел и мороз.