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    «Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей. зима, погода, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

    «Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

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    «Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

    «Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

    «Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

      Сразу 20 регионов страны оказались во власти сильнейшего снегопада и ураганного ветра с порывами до 50 м/с.

      Тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку. В настоящий момент из-за непогоды закрыт аэропорт, отменены занятия во всех школах полуострова, к ликвидации последствий снегопада подключились военные.

      Подобная ситуация и в Магадане. В Саратовской области спасатели из снежных заносов в среду освободили 11 грузовиков. А пассажирам в городе пришлось вручную выталкивать рейсовый автобус, застрявший в сугробе.

      Ну а в Москве прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Он не прекращался почти 60 часов. Вместе со снегом пришел и мороз.





      #зима#снег#красота

      Публикация от tatiana R (@ametist77)





      #зима #снег #холод

      Публикация от David Topuriya (@davidtopuriya)









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