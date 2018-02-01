«Снежный сюрреализм»: россияне борются с сугробами и делятся фото зимних пейзажей

Сразу 20 регионов страны оказались во власти сильнейшего снегопада и ураганного ветра с порывами до 50 м/с.
Тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку. В настоящий момент из-за непогоды закрыт аэропорт, отменены занятия во всех школах полуострова, к ликвидации последствий снегопада подключились военные.
Подобная ситуация и в Магадане. В Саратовской области спасатели из снежных заносов в среду освободили 11 грузовиков. А пассажирам в городе пришлось вручную выталкивать рейсовый автобус, застрявший в сугробе.
Ну а в Москве прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Он не прекращался почти 60 часов. Вместе со снегом пришел и мороз.
Подобная ситуация и в Магадане. В Саратовской области спасатели из снежных заносов в среду освободили 11 грузовиков. А пассажирам в городе пришлось вручную выталкивать рейсовый автобус, застрявший в сугробе.
Ну а в Москве прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Он не прекращался почти 60 часов. Вместе со снегом пришел и мороз.
Когда не ездила на машине 2 дня😅🤦🏻♀️ и она как бы #сугроб а вам слабо счистить метр снега и откопать колеса за 20 минут ?✅👌🏻😺😹#💪🏻#зимниеразвлечения#физзарядка#разминочка#нежданчиктакой#блядство#естьегонеможетнебыть#акомущаслегко#даивообще #снег#лепота#люблюзиму#фефраль#february#люблюзимушку#заеекрасоту 🤗❄️💨🌨
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