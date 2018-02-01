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    Москвичей ждут 20-градусные морозы на следующей неделе. Москва, зима, морозы, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквичей ждут 20-градусные морозы на следующей неделе

    Москвичей ждут 20-градусные морозы на следующей неделе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев
    Москвичей ждут <nobr>20-градусные</nobr> морозы на следующей неделе

    Москвичей ждут 20-градусные морозы на следующей неделе

    Москвичей ждут <nobr>20-градусные</nobr> морозы на следующей неделе
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев

      • Столбики термометров в столичном регионе опустятся до минус 20 градусов в ночные часы на следующей неделе.

      Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», «шестого, седьмого, восьмого и девятого февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы». Днем температура воздуха будет от 10 до 15 градусов ниже нуля.

      Тем временем в столице устраняют последствия мощного снегопада, который стал сильнейшим с начала зимы. Он не прекращался на протяжении 60 часов. Со столичных улиц уже вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега и коммунальщики говорят, что это еще не предел. В аэропортах задерживаются рейсы. Все борты перед вылетом проходят специальную противообледенительную обработку. А полосы круглосуточно расчищает уборочная техника.

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