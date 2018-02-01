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    Путин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3, 3 раза. заводы и фабрики, Путин, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3,3 раза

    Путин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3,3 раза

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    Путин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3,3 раза

    Путин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3,3 раза

    Путин: объем реализации продукции «Ростсельмаша» вырос в 3,3 раза

      С осмотра инфраструктуры, построенной к чемпионату мира по футболу, сегодня началась рабочая поездка Владимира Путина в Ростов-на-Дону. Президент побывал в недавно открытом международном аэропорту Платов и с вертолета оценил стадион «Ростов Арена». В Ростове-на-Дону президент собрал президиум Госсовета, чтобы обсудить промышленное развитие регионов. Заседание решено провести на площадке гиганта агропрома — завода «Ростсельмаш».

      Президент РФ Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. После этого глава государства осмотрел с вертолета «Ростов Арену», которая примет матчи ЧМ-2018 по футболу.

      Затем Владимир Путин приехал на «Ростсельмаш». Для него это предприятие в его нынешнем виде — во многом личный проект, отмечает корреспондент НТВ Святослав Гордин.

      Глава государства кратко пообщался с рабочими. Один из них поблагодарил Путина за поддержку предприятия в 2008–2009 годах. Путин в связи с этим напомнил, что, когда он посещал «Ростсельмаш» будучи премьер-министром в 2008–2009 годах, вся территория завода была заполнена техникой, которую никто не покупал из-за пришедшего из-за границы международного финансового кризиса.

      Сейчас же продукция «Ростсельмаша» поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам Путина, за последнее время объем реализации продукции вырос в 3,3 раза, часть производства была перенесена из-за границы.

      Подробности — в видеоматериале.

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