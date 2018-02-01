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    Путин осмотрел новые аэропорт и стадион в Ростове-на-Дону

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин осмотрел новые аэропорт и стадион в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Путин осмотрел новые аэропорт и стадион в Ростове-на-Дону

    Путин осмотрел новые аэропорт и стадион в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Президент РФ Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Сойдя с трапа борта №1, он пересел в перронный автобус. Вместе с президентом на обычном пассажирском транспорте ехали журналисты и сопровождающие лица. После этого глава государства осмотрел с вертолета «Ростов Арену», которая примет матчи ЧМ-2018 по футболу.

    Гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский рассказал главе государства об инфраструктуре нового аэропорта, передает ТАСС.

    Евгений Чудновский: «В рамках генплана по строительству удалось реализовать лучшие наработки, и на следующие 30–40 лет мы имеем реальную локацию для работы».

    Спецпредставитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поинтересовался, учтены ли экологические вопросы, на что получил ответ о том, что было посажено более 5000 деревьев.

    На макетах Путин осмотрел Платов и проекты аэропортов Саратова, Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. Саратовский аэропорт планируется сдать в 2019 году, два других — в 2021-м. Президенту показали проект реконструкции территории старого ростовского аэропорта.

    После осмотра нового аэропорта Путин с борта вертолета осмотрел стадион «Ростов Арена», где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также прилегающие спортивные объекты. Глава государства выслушал доклад губернатора области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этого района в спортивно-оздоровительный кластер.

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