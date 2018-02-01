Путин на «Ростсельмаше» пошутил о работе комбайнером после выборов

Президент РФ Владимир Путин, посетивший
Ростов-на-Дону в рамках рабочей поездки, осмотрел новую технику в цехах комбайнового завода «Ростсельмаш».
Сначала Путин ознакомился с рабочим процессом в цехе сборки тракторов и посмотрел уже собранные машины. После этого президенту показали симулятор зерноуборочного комбайна, предназначенный для тренировки будущих комбайнеров.
Глава государства разместился на месте оператора комбайна и «завел» виртуальную машину, следуя инструкциям представителя завода. После «уборки» урожая Путин заявил: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», передает ТАСС.
Кроме этого, Путину показали работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени различные данные с каждой агромашины, например, количество топлива или характер почвы.
Председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин, сопровождавший президента, рассказал об эволюции модельного ряда производимой техники с 2011 года. По его словам, сейчас предприятие выпускает 150 моделей и модификаций 24 типов техники. На данный момент агромашины «Ростсельмаш» востребованы более чем в 50 странах мира.
Глава государства разместился на месте оператора комбайна и «завел» виртуальную машину, следуя инструкциям представителя завода. После «уборки» урожая Путин заявил: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», передает ТАСС.
Кроме этого, Путину показали работу системы мониторинга, благодаря которой можно получать в режиме реального времени различные данные с каждой агромашины, например, количество топлива или характер почвы.
Председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин, сопровождавший президента, рассказал об эволюции модельного ряда производимой техники с 2011 года. По его словам, сейчас предприятие выпускает 150 моделей и модификаций 24 типов техники. На данный момент агромашины «Ростсельмаш» востребованы более чем в 50 странах мира.
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