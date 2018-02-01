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    «Правда превыше гадостей»: российские спортсмены прокомментировали решение CAS

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    «Правда превыше гадостей»: российские спортсмены прокомментировали решение CAS

    «Правда превыше гадостей»: российские спортсмены прокомментировали решение CAS

    «Правда превыше гадостей»: российские спортсмены прокомментировали решение CAS
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. Некоторые из атлетов уже прокомментировали это решение CAS.

    Скелетонист Александр Третьяков признался, что хотел бы выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане, однако сил радоваться решению суда у него сейчас нет, сообщает ТАСС.

    Александр Третьяков: «У меня уже нет никаких эмоций. За этот год у меня было столько всего, что сейчас нет сил радоваться. Хочу ли я выступить на Олимпиаде? Конечно, но все равно не все зависит от меня».

    Призер этапов Кубка мира по конькобежному спорту Александр Румянцев заявил, что главное в решении CAS — снятие необоснованных обвинений. А вопрос о допуске к Играм-2018 является менее значимым.

    Александр Румянцев: «Не допустят, ну что теперь. Самое главное — оправдали. Так и должно было быть, нельзя обвинять людей только на основе какого-то там списка».

    Он добавил, что сейчас находится дома и поддерживает форму в ожидании дальнейших решений, передает РИА Новости.

    Конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что положительное решение суда не стало для нее сюрпризом.

    Ольга Фаткулина: «Решение было для меня ожидаемым. Когда увидела его, просто посмеялась, потому что понимала, что ни в чем не была виновна. Даже невзирая на весь негатив вокруг нас, я верила себе и верила в справедливое решение CAS».

    Скелетонистка Елена Никитина обрадовалась положительному решению, которое может дать ей возможность выступить на Играх в Пхёнчхане.

    Елена Никитина: «Праздновать, конечно, не собираюсь, так как надеюсь успеть поехать на Олимпийские игры. Адвокаты сказали, что постараются сделать все возможное, и мы будем усиленно готовиться к Олимпиаде и ждать окончательного решения».

    Лыжник Алексей Петухов со своей стороны пристыдил тех, кто ранее плохо отзывался о российских спортсменах.

    Алексей Петухов: «Узнав решение, просто подумал о том, что справедливость восторжествовала, есть высшие силы и правда превыше всех гадостей. Пусть теперь те, кто говорил плохо о нас, задумаются, пусть им будет стыдно. А мы вышли победителями, здорово, что суд услышал нас».

    При этом он признался, что несколько растерян. По его словам, ситуация с Олимпийскими играми пока не прояснилась, а МОК наверняка не допустит спортсменов к соревнованиям, несмотря на решение CAS.

    Алексей Петухов: «Но то, что дальше будем готовиться к Кубку мира, — это положительное решение. С новыми силами в новый бой!»

    смотретьCAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    CAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. Это решение прокомментировали в Кремле и Олимпийском комитете России.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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