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    «Борьба будет продолжена»: глава ОКР прокомментировал решение CAS по спортсменам

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    «Борьба будет продолжена»: глава ОКР прокомментировал решение CAS по спортсменам

    «Борьба будет продолжена»: глава ОКР прокомментировал решение CAS по спортсменам

    «Борьба будет продолжена»: глава ОКР прокомментировал решение CAS по спортсменам
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Решение Международного спортивного суда (CAS), полностью оправдавшего 28 российских спортсменов, является справедливым. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

    Александр Жуков: «Мы с самого начала настаивали на том, что наши спортсмены не замешаны ни в каких допинговых махинациях, и, конечно, сейчас мы просто счастливы, что их честное имя восстановил суд и им вернули все награды».

    По словам Жукова, оправданные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, передает «Интерфакс».

    Александр Жуков: «Однако среди них есть атлеты, которые закончили выступать, многие не выступали на соревнованиях».

    Он назвал решение CAS справедливым, добавив, что «борьба за права российских спортсменов будет продолжена».

    смотретьCAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    CAS отменил отстранение 28 российских спортсменов от Олимпиады
    Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. Право выступить на Олимпиаде-2018 получили четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток. Все их ранее аннулированные результаты Игр-2014 в Сочи восстановлены.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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