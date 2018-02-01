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    В Кремле обещают продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    В Кремле обещают продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов

    В Кремле обещают продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов

    В Кремле обещают продолжить «мирное сражение» за права российских спортсменов
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК о пожизненном отстранении от Игр.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать права своих спортсменов и будет бороться с применением допинга в спорте, передает «Интерфакс».

    Дмитрий Песков: «Мы продолжим мирное правовое сражение за интересы и права наших спортсменов».

    При этом Песков признал, что в России были проблемы с допингом, но «так же, как и во многих других странах». Такую же позицию высказывал и президент Владимир Путин.

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    Дмитрий Песков: «Он говорил, что мы сталкивались с такими проявлениями, мы сожалеем в этой связи. Мы боролись и продолжим абсолютно непримиримую борьбу с любыми проявлениями допинга».

    Сегодня CAS отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиады 28 российских атлетов. Однако в отношении 11 спортсменов CAS решение МОК подтвердил, но при этом заменил пожизненное отстранение на пропуск только одних Игр. В Олимпийском комитете России приветствовали это постановление Спортивного арбитражного суда.
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