«За себя и за того парня»: Путин поддержал отправляющихся в Пхёнчхан олимпийцев

Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами, отправляющимися на зимние Игры в Пхёнчхане. Президент выразил сожаление, что Россия не смогла защитить их от санкций МОК, пожелал атлетам сосредоточиться на спортивной борьбе и не думать о сопровождавшем их подготовку негативе.
Владимир Путин встретился со спортсменами, которые уезжают на Олимпиаду в Корею. Он сказал, что знает, каким трудом достаются достижения в спорте. И отметил, что спортсменам нужно оставить за рамками весь негатив. По его словам, спорт должен людей объединять, иначе слова Пьера де Кубертена «О, спорт! Ты — мир» просто потеряют свой смысл.
Путин заверил: правительство сделало все, что могло, но не сумело оградить спортсменов от нападок, дисквалификаций и несуразиц, которые происходили еще до начала Олимпиады. Ведь сборная России едет на Игры не в полном составе.
При этом он подчеркнул, что атлетам следует сосредоточиться на соревнованиях, добыть медали и выступить, как поется в песне, «за себя и за того парня».
Владимир Путин: «У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда выступала и будет выступать, поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях. Чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые несвойственны спорту. Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры, мы сделаем все для того, чтобы их поддержать. В то же время мы признавали свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте».
Тренер российской хоккейной сборной Алексей Жамнов отметил, что уже был в подобной ситуации, когда было непонятно, за кого он выступал. В 1992-м, когда распался СССР, спортсмены выступали за сборную СНГ. Сейчас атлеты смотрят на серую форму с надписью «Спортсмены из России» с недоумением. По их словам, спортсмены из других страны выразили сочувствие тем, кто не смог поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, и негативно отнеслись к деятельности, которую развили спортивные чиновники.
Алексей Жамнов: «Ребята сейчас думают только об одном — выступить достойно, привезти золотые медали. Я участвовал в 1992 году, мы тоже были без гимна, без флага, когда в хоккее выиграли золото. В тот момент, когда выходили на лед, думали только об одном — побеждать и становиться сильнее. Поэтому постараемся повторить ту же историю, которая была в 1992-м».
Надежда Сергеева, бобслеистка: «По ходу сезона спортсменов то отстраняли, то разрешали выступать непонятно, по каким причинам. До последнего чувствовалось это напряжение и то, что эта Олимпиада необычная».
Анастасия Кочержова, бобслеистка: «Я соглашусь со своим пилотом, что стресс мы испытали с самого начала сезона. Помимо этого, у нас еще было восемь этапов Кубка мира. На них тоже нужно было достойно выступать».
Наши спортсмены многое преодолели перед тем, как получить допуск на Игры, и на старте постараются показать все, на что они способны.
Путин заверил: правительство сделало все, что могло, но не сумело оградить спортсменов от нападок, дисквалификаций и несуразиц, которые происходили еще до начала Олимпиады. Ведь сборная России едет на Игры не в полном составе.
При этом он подчеркнул, что атлетам следует сосредоточиться на соревнованиях, добыть медали и выступить, как поется в песне, «за себя и за того парня».
Владимир Путин: «У вас и у всех любителей спорта не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда выступала и будет выступать, поддерживать идеи чистого спорта во всех смыслах и во всех отношениях. Чистого от допинга, чистого от наносных явлений, которые несвойственны спорту. Мы, конечно, очень переживаем за наших спортсменов, которым не удалось поехать на Олимпийские игры, мы сделаем все для того, чтобы их поддержать. В то же время мы признавали свои собственные упущения, ошибки, невнимательное отношение к вещам, которые являются важными, ключевыми в современном спорте».
Тренер российской хоккейной сборной Алексей Жамнов отметил, что уже был в подобной ситуации, когда было непонятно, за кого он выступал. В 1992-м, когда распался СССР, спортсмены выступали за сборную СНГ. Сейчас атлеты смотрят на серую форму с надписью «Спортсмены из России» с недоумением. По их словам, спортсмены из других страны выразили сочувствие тем, кто не смог поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан, и негативно отнеслись к деятельности, которую развили спортивные чиновники.
Алексей Жамнов: «Ребята сейчас думают только об одном — выступить достойно, привезти золотые медали. Я участвовал в 1992 году, мы тоже были без гимна, без флага, когда в хоккее выиграли золото. В тот момент, когда выходили на лед, думали только об одном — побеждать и становиться сильнее. Поэтому постараемся повторить ту же историю, которая была в 1992-м».
Надежда Сергеева, бобслеистка: «По ходу сезона спортсменов то отстраняли, то разрешали выступать непонятно, по каким причинам. До последнего чувствовалось это напряжение и то, что эта Олимпиада необычная».
Анастасия Кочержова, бобслеистка: «Я соглашусь со своим пилотом, что стресс мы испытали с самого начала сезона. Помимо этого, у нас еще было восемь этапов Кубка мира. На них тоже нужно было достойно выступать».
Наши спортсмены многое преодолели перед тем, как получить допуск на Игры, и на старте постараются показать все, на что они способны.
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