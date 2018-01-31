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    Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер сборной России с номером 11

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер сборной России с номером 11

    Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер сборной России с номером 11

    Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер сборной России с номером 11
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк подарил президенту свитер национальной команды с 11-м номером.

    Во время встречи президента со спортсменами, которые поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан, хоккеист Павел Дацюк преподнес Путину свитер с автографами игроков. Во время вручения подарка он назвал главу государства «капитаном страны» и поблагодарил за развитие спорта, передает ТАСС.

    Свитер, который подарили Путину, под номером 11. Именно под этим номером президент традиционно выходит на лед.

    Павел Дацюк: «Владимир Владимирович, как капитан сборной и от имени всех присутствующих хотим поблагодарить Вас за развитие российского хоккея, за поддержку нашей олимпийской сборной, за развитие спорта в целом в России. Если использовать терминологию спортивную, то вы капитан нашей страны — России. И мы хотим подарить свитер сборной с автографами всех игроков, с символикой „Россия в моем сердце“».

    Хоккеист Дацюк подарил Путину свитер сборной России с номером 11. Дацюк, Олимпиада, Путин, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Владимир Путин в свою очередь извинился перед олимпийцами за то, что Россия не смогла защитить их от нападок извне. Также он призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе, а не негативе, которые окружал их подготовку к Играм.


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