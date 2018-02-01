Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  
    Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту. Роскосмос, запуски ракет, космодром Восточный, спутники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

    3 комментария
    <nobr>Ракета-носитель</nobr> <nobr>«Союз-2</nobr>.1а» вывела спутники на целевую орбиту

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

    <nobr>Ракета-носитель</nobr> <nobr>«Союз-2</nobr>.1а» вывела спутники на целевую орбиту

      Два спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» и малые космические аппараты достигли целевой орбиты после запуска с космодрома Восточный.

      Роскосмос: «Оба спутника „Канопус-В“ №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7:33 мск».

      На орбиту выведены также девять малых космических аппаратов. Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One, передает «Интерфакс».

      смотретьС космодрома Восточный осуществлен третий запуск ракеты-носителя
      С космодрома Восточный осуществлен третий запуск ракеты-носителя
      Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.

      Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, но после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября, был перенесен на 1 февраля 2018 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru