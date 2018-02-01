Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела спутники на целевую орбиту

Два спутника дистанционного зондирования Земли
«Канопус-В» и малые космические аппараты достигли целевой орбиты после запуска с космодрома Восточный.
Роскосмос: «Оба спутника „Канопус-В“ №3 и №4 выведены на расчетную орбиту. Отделение первого иностранного спутника запланировано в 7:33 мск».
На орбиту выведены также девять малых космических аппаратов. Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One, передает «Интерфакс».
Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.
Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, но после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября, был перенесен на 1 февраля 2018 года.
На орбиту выведены также девять малых космических аппаратов. Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One, передает «Интерфакс».
Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.
Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, но после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября, был перенесен на 1 февраля 2018 года.
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