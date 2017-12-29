Следующий запуск с Восточного запланирован на 1 февраля 2018 года

«Роскосмос» утвердил план запусков космических аппаратов на январь — март 2018 года.
Согласно плану, опубликованному на сайте госкорпорации, следующий запуск с космодрома Восточный будет осуществлен 1 февраля 2018 года. На эту дату планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и №4. Изначально их запуск намечался на 22 декабря этого года, однако из-за неудачного пуска с Восточного 28 ноября был перенесен.
Кроме того, по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля оттуда запустят грузовой корабль «Прогресс МС-08», а 15 марта — пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем новой экспедиции.
Еще один пуск запланирован на 1 марта 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане: в космос отправится ракета-носитель «Союз СТ-Б», которая выведет на орбиту аппарат связи серии O3b.
В «Роскосмосе» также рассказали, что на очный этап отбора в отряд космонавтов приглашены 80 человек, еще 60 заявок изучаются. Отмечается, что прошедшие отбор космонавты примут участие в Лунной программе и испытаниях корабля «Федерация».
Напомним, 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Кроме того, по программе МКС в первом квартале 2018 года планируется осуществить два пуска с космодрома Байконур. 11 февраля оттуда запустят грузовой корабль «Прогресс МС-08», а 15 марта — пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем новой экспедиции.
Еще один пуск запланирован на 1 марта 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане: в космос отправится ракета-носитель «Союз СТ-Б», которая выведет на орбиту аппарат связи серии O3b.
В «Роскосмосе» также рассказали, что на очный этап отбора в отряд космонавтов приглашены 80 человек, еще 60 заявок изучаются. Отмечается, что прошедшие отбор космонавты примут участие в Лунной программе и испытаниях корабля «Федерация».
Напомним, 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
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