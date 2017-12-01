«Роскосмос» назвал координаты падения фрагментов «Фрегата»

Разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в северной части Атлантического океана. Об этом говорится в сообщении госкопорации «Роскосмос».
Из сообщения «Роскосмоса»: «Проведенные расчеты показали, что наиболее вероятное место падения … — северная часть Атлантического океана, 42’ северной широты, 38’ западной долготы с разбросом по трассе падения -120 +230 км, +-45 км перпендикулярно трассе падения».
Отмечается, что аварийная комиссия приняла решение о разрешении пусков ракет-носителей типа «Союз-2» по ранее утвержденному графику.
Также в сообщении говорится, что «Роскосмос» не имеет претензий к наземной инфраструктуре космодрома «Восточный».
Из сообщения «Роскосмоса»: «Наземные средства космодрома Восточный и совместный расчет подготовки пуска отработали штатно и без замечаний».
Как сообщалось, 28 ноября состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 18 малыми космическими аппаратами. Разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. После этого связь с космическим аппаратом пропала. Эксперты полагали, что обломки упали в Атлантический океан, однако точное место их падения оставалось неизвестным. Для расследования причин произошедшего была создана специальная комиссия.
Отмечается, что аварийная комиссия приняла решение о разрешении пусков ракет-носителей типа «Союз-2» по ранее утвержденному графику.
Также в сообщении говорится, что «Роскосмос» не имеет претензий к наземной инфраструктуре космодрома «Восточный».
Из сообщения «Роскосмоса»: «Наземные средства космодрома Восточный и совместный расчет подготовки пуска отработали штатно и без замечаний».
Как сообщалось, 28 ноября состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», метеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 18 малыми космическими аппаратами. Разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. После этого связь с космическим аппаратом пропала. Эксперты полагали, что обломки упали в Атлантический океан, однако точное место их падения оставалось неизвестным. Для расследования причин произошедшего была создана специальная комиссия.
Комментарии