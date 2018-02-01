С космодрома Восточный осуществлен третий запуск ракеты-носителя

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Восточный». Ракета была запущена в 05:07 мск. Запуск стал третьим в истории космодрома.
Ракета выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» ь3 и ь4 и девять малых космических аппаратов из разных стран. Среди них четыре американских аппаратах LEMUR типа 3U CubeSat, четыре немецких спутниках S-NET и один D-Star One, передает «Интерфакс».
Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.
Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, но после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября, был перенесен на 1 февраля 2018 года.
Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.
Первоначально третий пуск с Восточного планировался на 22 декабря 2017 года, но после нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат» во время второго пуска 28 ноября, был перенесен на 1 февраля 2018 года.
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