После неудачного пуска с Восточного систему управления блоков «Фрегат» доработают

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вице-премьера Рогозина спецкомиссия по расследованию причин аварии разгонного блока «Фрегат» завершила работу.
Результаты расследования специальной комиссии по расследованию причин неудачного пуска с космодрома Восточный, совпадают с выводами «Роскосмоса». Комиссия завершила свою работу, сообщил РИА Новости во вторник представитель Научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев.
Юрий Коптев, представитель Научно-технического совета «Роскосмоса»: «Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили».
Также Коптев добавил, что система управления и программное обеспечение всех разгонных блоков «Фрегат» будут доработаны с учетом особенностей запусков с космодрома Восточный.
Напомним, 8 ноября прошлого года года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, что неудачный запуск произошел из-за того, что настройки запущенной с Восточного ракеты были «под Байконур» — «не посчитали азимут». Также куратор ракетно-космической отрасли после неудачного пуска выступил с критикой работы корпорации и не исключил, что в руководстве «Роскосмоса» есть системные ошибки.
Юрий Коптев, представитель Научно-технического совета «Роскосмоса»: «Работа нашей комиссии закончена, и о ее результатах доложено. По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили».
Также Коптев добавил, что система управления и программное обеспечение всех разгонных блоков «Фрегат» будут доработаны с учетом особенностей запусков с космодрома Восточный.
Напомним, 8 ноября прошлого года года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил, что неудачный запуск произошел из-за того, что настройки запущенной с Восточного ракеты были «под Байконур» — «не посчитали азимут». Также куратор ракетно-космической отрасли после неудачного пуска выступил с критикой работы корпорации и не исключил, что в руководстве «Роскосмоса» есть системные ошибки.
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