Рогозин обсудил с читателями своего Facebook «шелупонь» из «Роскосмоса»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин раскритиковал позицию «Роскосмоса» по неудачному запуску «Союза» с космодрома Восточный и не стал возражать пользователю Сети, который назвал госкорпорацию «проедающей бюджет шелупонью».
На своей странице в Facebook вице-премьер написал, что «„Роскосмос“ решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а „по вине обстоятельств“». Сам же Рогозин ранее заявлял, что ракета-носитель, запущенная с Восточного, была настроена на старт с Байконура.
Под постом Рогозина один из комментаторов выразил мнение, что «Роскосмос» — «шелупонь, которая проедает бюджет». «А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь и заметил, что «не представляет, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря». Рогозин не стал возражать и добавил, что «тоже не понял причины такой наглости».
Напомним, 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Позже сам Рогозин объяснил, что неудачный запуск произошел из-за того, что настройки запущенной с Восточного ракеты были «под Байконур» — «не посчитали азимут». Также куратор ракетно-космической отрасли признал, что в руководстве госкорпорацией «Роскосмос» есть системные ошибки.
Под постом Рогозина один из комментаторов выразил мнение, что «Роскосмос» — «шелупонь, которая проедает бюджет». «А что такое Роскосмос? Госпредприятие. Советы директоров. Менеджеры и прочая шелупонь, которая проедает бюджет», — написал пользователь и заметил, что «не представляет, чтобы директор NASA вот так отвечал заму госсекретаря». Рогозин не стал возражать и добавил, что «тоже не понял причины такой наглости».
Напомним, 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Позже сам Рогозин объяснил, что неудачный запуск произошел из-за того, что настройки запущенной с Восточного ракеты были «под Байконур» — «не посчитали азимут». Также куратор ракетно-космической отрасли признал, что в руководстве госкорпорацией «Роскосмос» есть системные ошибки.
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