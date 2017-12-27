«Роскосмос» назвал причину ЧП при втором пуске с Восточного

Авария при втором пуске с Восточного в конце ноября произошла
из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили в «Роскосмосе».
В сообщении со ссылкой на аварийную комиссию отмечается, что расчеты баллистических траекторий были проведены «без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами».
Из сообщения «Роскосмоса»: «Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена».
При этом комиссия по оценке деятельности должностных лиц, отвечавших за подготовку к запуску, отметила, что организации-разработчики уделили недостаточно внимания изучению возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.
Из сообщения «Роскосмоса»: «Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий».
Напомним, первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года — на день позже, чем планировалось изначально. С космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно вывела на орбиту три научных спутника.
А 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
Из сообщения «Роскосмоса»: «Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена».
При этом комиссия по оценке деятельности должностных лиц, отвечавших за подготовку к запуску, отметила, что организации-разработчики уделили недостаточно внимания изучению возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.
Из сообщения «Роскосмоса»: «Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий».
Напомним, первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года — на день позже, чем планировалось изначально. С космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно вывела на орбиту три научных спутника.
А 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.
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