Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  

    «Роскосмос» назвал причину ЧП при втором пуске с Восточного

    2 комментария
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    «Роскосмос» назвал причину ЧП при втором пуске с Восточного

    «Роскосмос» назвал причину ЧП при втором пуске с Восточного

    «Роскосмос» назвал причину ЧП при втором пуске с Восточного
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Авария при втором пуске с Восточного в конце ноября произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат». Об этом сообщили в «Роскосмосе».

    В сообщении со ссылкой на аварийную комиссию отмечается, что расчеты баллистических траекторий были проведены «без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами».

    Из сообщения «Роскосмоса»: «Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена».

    При этом комиссия по оценке деятельности должностных лиц, отвечавших за подготовку к запуску, отметила, что организации-разработчики уделили недостаточно внимания изучению возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.

    Из сообщения «Роскосмоса»: «Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий».

    Напомним, первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года — на день позже, чем планировалось изначально. С космодрома стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая успешно вывела на орбиту три научных спутника.

    смотреть«Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту
    «Роскосмос»: спутник «Метеор-М» не вышел на целевую орбиту
    А 28 ноября этого года с Восточного стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Пуск закончился неудачей — разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками упал в Атлантический океан. Как сообщили в «Роскосмосе», причиной аварии стала некорректная работа алгоритмов программного обеспечения.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru