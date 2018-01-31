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    Прокуратура просит суд отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной

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    Прокуратура просит суд отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной

    Прокуратура просит суд отменить приговор <nobr>врачу-гематологу</nobr> Мисюриной

    Прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить приговор врачу Елене Мисюриной, которая получила два года колонии за смерть пациента.

    В прокуратуре заявили, что следствие проводилось с нарушениями, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о виновности Елены Мисюриной.

    По этой причине прокуратура ЮЗАО Москвы подала апелляционное представление на приговор врачу. Прокуратура настаивает на том, чтобы ей вернули дело Мисюриной, передает РИА Новости.

    Пресс-служба прокуратуры ЮЗАО Москвы    : «Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».

    Прокуроры также требуют отпустить Мисюрину из-под стражи и избрать ей более мягкую меру пресечения. Ранее приговор также обжаловала сторона защиты осужденного врача.

    смотретьМедики требуют пересмотра дела врача-гематолога Мисюриной
    Медики требуют пересмотра дела врача-гематолога Мисюриной
    За Елену Мисюрину вступилось все медицинское сообщество. Ее коллеги усомнились в том, что к смерти пациента привела ее ошибка во время процедуры трепанобиопсии.

    Напомним, трагический инцидент, который привел к этому громкому разбирательству, произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов, большой кровопотере и в конечном итоге гибели пациента. Но примечательно, что у скончавшегося мужчины было сразу три тяжелых болезни.

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