Прокуратура просит суд отменить приговор врачу-гематологу Мисюриной

Прокуратура обратилась в суд с просьбой отменить приговор врачу Елене Мисюриной, которая получила два года колонии за смерть пациента.
В прокуратуре заявили, что следствие проводилось с нарушениями, а собранные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о виновности Елены Мисюриной.
По этой причине прокуратура ЮЗАО Москвы подала апелляционное представление на приговор врачу. Прокуратура настаивает на том, чтобы ей вернули дело Мисюриной, передает РИА Новости.
Пресс-служба прокуратуры ЮЗАО Москвы: «Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».
Прокуроры также требуют отпустить Мисюрину из-под стражи и избрать ей более мягкую меру пресечения. Ранее приговор также обжаловала сторона защиты осужденного врача.
За Елену Мисюрину вступилось все медицинское сообщество. Ее коллеги усомнились в том, что к смерти пациента привела ее ошибка во время процедуры трепанобиопсии.
Напомним, трагический инцидент, который привел к этому громкому разбирательству, произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов, большой кровопотере и в конечном итоге гибели пациента. Но примечательно, что у скончавшегося мужчины было сразу три тяжелых болезни.
По этой причине прокуратура ЮЗАО Москвы подала апелляционное представление на приговор врачу. Прокуратура настаивает на том, чтобы ей вернули дело Мисюриной, передает РИА Новости.
Пресс-служба прокуратуры ЮЗАО Москвы: «Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной».
Прокуроры также требуют отпустить Мисюрину из-под стражи и избрать ей более мягкую меру пресечения. Ранее приговор также обжаловала сторона защиты осужденного врача.
За Елену Мисюрину вступилось все медицинское сообщество. Ее коллеги усомнились в том, что к смерти пациента привела ее ошибка во время процедуры трепанобиопсии.
Напомним, трагический инцидент, который привел к этому громкому разбирательству, произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, Мисюрина неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов, большой кровопотере и в конечном итоге гибели пациента. Но примечательно, что у скончавшегося мужчины было сразу три тяжелых болезни.
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