В мэрии Москвы назвали «чудовищной ошибкой» приговор врачу Мисюриной

Мэр столицы Сергей Собянин выразил озабоченность делом врача Елены Мисюриной и призвал рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно. А заместитель градоначальника Леонид Печатников призвал все экспертное сообщество, воздержавшись от эмоций, проявить инициативу и помочь доктору.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter отметил, что «крайне озабочен» делом Мисюриной.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью».
Заместитель столичного градоначальника Леонид Печатников на встрече с журналистами отметил, что мэрия позаботилась уже о том, чтобы в суде Елене Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты. При этом он отметил, что «адвокаты взялись защищать врача на безвозмездной основе».
Леонид Печатников, заммэра Москвы: «Мы прекрасно понимаем, что произошла чудовищная судебная ошибка. Я как врач смотрел историю болезни, на мой взгляд, все обвинения абсурдны. Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно… Но мы не можем подвергать сомнению квалификацию ни следователя, ни прокурора, ни судьи. Этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, прежде всего, суд второй инстанции».
Печатников, обратившись к экспертному сообществу, призвал всех воздержаться от эмоций и помочь делом. «Я прошу подключиться патологоанатомов, судебных медиков, чтобы помочь. Прошу экспертное сообщество подключиться, потому что ни прокурор, ни судья, ни адвокат не являются профессионалами», — подчеркнул он.
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что сегодня в поддержку Мисюриной объединилось все медицинское сообщество города. Он отметил, что департамент готов «привлечь дополнительный состав экспертов, предоставить защите любые консультации, любых специалистов и обеспечить поддержку при повторном рассмотрении дела в суде вышестоящей инстанции»
Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения Москвы: «Любое инвазивное вмешательство сопровождается риском осложнений. Это я говорю не только как руководитель департамента здравоохранения, а как хирург, у которого за плечами 35 лет хирургического стажа. И очень сложно, зачастую, бывает определить причины и последствия таких осложнений».
А председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила, что жалобы на «необоснованную травлю Мисюриной» начали поступать к ней еще три года назад. По ее данным, суд руководствовался протоколом вскрытия, который был проведен в частной клинике, не имеющей лицензии, «с нарушением всего чего только можно», передает ТАСС.
Ранее суд признал московского врача-гематолога Елену Мисюрину виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть» и приговорил к двум годам колонии. Суд установил, что 25 июля 2013 года врач-гематолог частной клиники на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний через несколько дней скончался.
Сегодня защита Мисюриной подала апелляционную жалобу на приговор Черемушкинского районного суда.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью».
Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 января 2018 г.
Заместитель столичного градоначальника Леонид Печатников на встрече с журналистами отметил, что мэрия позаботилась уже о том, чтобы в суде Елене Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты. При этом он отметил, что «адвокаты взялись защищать врача на безвозмездной основе».
Леонид Печатников, заммэра Москвы: «Мы прекрасно понимаем, что произошла чудовищная судебная ошибка. Я как врач смотрел историю болезни, на мой взгляд, все обвинения абсурдны. Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел, это вообще беспрецедентно… Но мы не можем подвергать сомнению квалификацию ни следователя, ни прокурора, ни судьи. Этим должны заниматься соответствующие правоохранительные органы, прежде всего, суд второй инстанции».
Печатников, обратившись к экспертному сообществу, призвал всех воздержаться от эмоций и помочь делом. «Я прошу подключиться патологоанатомов, судебных медиков, чтобы помочь. Прошу экспертное сообщество подключиться, потому что ни прокурор, ни судья, ни адвокат не являются профессионалами», — подчеркнул он.
Глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что сегодня в поддержку Мисюриной объединилось все медицинское сообщество города. Он отметил, что департамент готов «привлечь дополнительный состав экспертов, предоставить защите любые консультации, любых специалистов и обеспечить поддержку при повторном рассмотрении дела в суде вышестоящей инстанции»
Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения Москвы: «Любое инвазивное вмешательство сопровождается риском осложнений. Это я говорю не только как руководитель департамента здравоохранения, а как хирург, у которого за плечами 35 лет хирургического стажа. И очень сложно, зачастую, бывает определить причины и последствия таких осложнений».
А председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила, что жалобы на «необоснованную травлю Мисюриной» начали поступать к ней еще три года назад. По ее данным, суд руководствовался протоколом вскрытия, который был проведен в частной клинике, не имеющей лицензии, «с нарушением всего чего только можно», передает ТАСС.
Ранее суд признал московского врача-гематолога Елену Мисюрину виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть» и приговорил к двум годам колонии. Суд установил, что 25 июля 2013 года врач-гематолог частной клиники на Профсоюзной улице, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний через несколько дней скончался.
Сегодня защита Мисюриной подала апелляционную жалобу на приговор Черемушкинского районного суда.
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