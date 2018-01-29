В мэрии Москвы назвали «чудовищной ошибкой» приговор врачу Мисюриной

Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно. Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью.