Медики требуют пересмотра дела врача-гематолога Мисюриной

Коллеги осужденного
врача-гематолога требуют пересмотреть дело и намерены добиваться обжалования решения суда. На защиту Елены Мисюриной встали не только те, кто работал с ней, но вообще все медицинское сообщество. Академики утверждают, что процедура из-за которой, как доказали следователи, умер пациент, довольно простая, а допустить ошибку практически невозможно.
По решению суда ближайшие два года Мисюрина должна провести в колонии. Приговор назвали слишком суровым. Коллеги врача уверены, что к изучению материалов дела необходимо подключить экспертную комиссию. Есть ли для этого основания, выяснял корреспондент НТВ Антон Талпа.
Скандальная история произошла несколько лет назад. Мисюрина взяла пункцию костного мозга у пациента. Ему хотели уточнить диагноз, ведь предыдущие обследования показали сразу три серьезных болезни — рак предстательной железы, несахарный диабет и прогрессирующий миелофиброз. В этот же день Александр Бобков отправился на работу. Через несколько часов ему стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию, прооперировали, но медики не смогли его спасти.
Судебно-медицинские эксперты заключили: виновата Мисюрина. Она неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов и большой кровопотере.
Между тем известный специалист Сергей Парилов, доктор медицинских наук, предположил, что смерть могла наступить не из-за трепанобиопсии, которую делала Мисюрина, а в результате хирургического вмешательства.
Впереди у кандидата медицинских наук Елены Мисюриной подача апелляции, адвокаты намерены оспорить решение суда.
Подробности — в видеоматериале.
Скандальная история произошла несколько лет назад. Мисюрина взяла пункцию костного мозга у пациента. Ему хотели уточнить диагноз, ведь предыдущие обследования показали сразу три серьезных болезни — рак предстательной железы, несахарный диабет и прогрессирующий миелофиброз. В этот же день Александр Бобков отправился на работу. Через несколько часов ему стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию, прооперировали, но медики не смогли его спасти.
Судебно-медицинские эксперты заключили: виновата Мисюрина. Она неправильно ввела иглу во время процедуры, что привело к повреждению сосудов и большой кровопотере.
Между тем известный специалист Сергей Парилов, доктор медицинских наук, предположил, что смерть могла наступить не из-за трепанобиопсии, которую делала Мисюрина, а в результате хирургического вмешательства.
Впереди у кандидата медицинских наук Елены Мисюриной подача апелляции, адвокаты намерены оспорить решение суда.
Подробности — в видеоматериале.
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