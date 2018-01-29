СК: экспертиза подтвердила вину врача Мисюриной в смерти пациента

В Следственном комитете отреагировали на общественный резонанс, вызванный приговором московскому
врачу-гематологу Елене Мисюриной.
Судебно-медицинские экспертизы подтвердили вину и причинно-следственную связь между действиями Елены Мисюриной и смертью пациента, заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Она привела данные экспертизы, согласно которым при проведении пациенту трепанобиопсии правой подвздошной кости «была нарушена методика выполнения», в результате чего произошло сквозное повреждение крестца, а также повреждение кровеносных сосудов, «что является дефектом оказания медицинской помощи».
Юлия Иванова, ГСУ СК РФ по Москве: «Следствием и судом установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в помещении частной клиники, расположенной по улице Профсоюзной в Москве, оказывая пациенту медицинскую услугу — трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозное повреждения кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней».
Ранее стало известно, что Черёмушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю врача-гематолога Елену Мисюрину виновной в смерти пациента и приговорил женщину к реальному сроку лишения свободы — двум годам в колонии. Это решение вызвало резонанс в московских медицинских кругах — его сочли несправедливым. Профсоюз медиков подготовил обращение к председателю Мосгорсуда с требованием изучить дело более тщательно и пересмотреть приговор. Медики также напомнили, что работа врача зачастую сопряжена с профессиональным риском.
Сегодня последовала реакция столичной мэрии. Свою озабоченность ситуацией выразил мэр Сергей Собянин, а заммэра Леонид Печатников назвал обвинения «абсурдными». А глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заметил, что в поддержку Мисюриной объединилось все медицинское сообщество города, и заявил о готовности департамента привлечь дополнительный состав экспертов.
Юлия Иванова, ГСУ СК РФ по Москве: «Следствием и судом установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в помещении частной клиники, расположенной по улице Профсоюзной в Москве, оказывая пациенту медицинскую услугу — трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозное повреждения кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней».
Ранее стало известно, что Черёмушкинский районный суд Москвы признал 42-летнюю врача-гематолога Елену Мисюрину виновной в смерти пациента и приговорил женщину к реальному сроку лишения свободы — двум годам в колонии. Это решение вызвало резонанс в московских медицинских кругах — его сочли несправедливым. Профсоюз медиков подготовил обращение к председателю Мосгорсуда с требованием изучить дело более тщательно и пересмотреть приговор. Медики также напомнили, что работа врача зачастую сопряжена с профессиональным риском.
Сегодня последовала реакция столичной мэрии. Свою озабоченность ситуацией выразил мэр Сергей Собянин, а заммэра Леонид Печатников назвал обвинения «абсурдными». А глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заметил, что в поддержку Мисюриной объединилось все медицинское сообщество города, и заявил о готовности департамента привлечь дополнительный состав экспертов.
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