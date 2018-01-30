В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против РФ

Санкции против России будут введены в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
На слушаниях в банковском комитете сената Мнучин отметил, что при разработке новых санкций будут учитываться опубликованный накануне «кремлевский доклад», а также разведданные. По его словам, работа над новыми санкциями уже идет.
На уточняющий вопрос о сроках введения санкций он ответил, что это произойдет «в ближайшем будущем», передает РИА Новости.
Стивен Мнучин: «Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы».
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Самой высокопоставленной фигурой из списка стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Владимир Путин воспринял публикацию доклада с юмором, заявив, что ему обидно из-за отсутствия его имени в списке.
На уточняющий вопрос о сроках введения санкций он ответил, что это произойдет «в ближайшем будущем», передает РИА Новости.
Стивен Мнучин: «Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы».
«Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Самой высокопоставленной фигурой из списка стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Владимир Путин воспринял публикацию доклада с юмором, заявив, что ему обидно из-за отсутствия его имени в списке.
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