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    В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против РФ

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против РФ

    В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против РФ

    В Минфине США рассказали, когда введут новые санкции против РФ
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • Санкции против России будут введены в ближайшее время. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

    На слушаниях в банковском комитете сената Мнучин отметил, что при разработке новых санкций будут учитываться опубликованный накануне «кремлевский доклад», а также разведданные. По его словам, работа над новыми санкциями уже идет.

    На уточняющий вопрос о сроках введения санкций он ответил, что это произойдет «в ближайшем будущем», передает РИА Новости.

    Стивен Мнучин: «Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы».

    смотреть«Обидно»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлевском списке» США
    «Обидно»: Путин пошутил об отсутствии своего имени в «кремлевском списке» США
    «Кремлевский доклад» представлен конгрессу США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В него вошли 114 высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций, а также 96 крупных бизнесменов. Самой высокопоставленной фигурой из списка стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Владимир Путин воспринял публикацию доклада с юмором, заявив, что ему обидно из-за отсутствия его имени в списке.

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