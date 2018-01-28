«Мы проигрываем русским»: западные эксперты признали превосходство Вооруженных сил РФ

Перевооружение российской армии заканчивается. И судя по реакции западных журналов, мы сделали нечто, чего мало кто ожидал.
Те, кто кует российский оборонный щит, получают задание президента — строить мирную инфраструктуру. Владимир Путин говорит о создании сверхзвукового гражданского самолета и новых рабочих местах. Корреспондент НТВ Сергей Холошевский на заводах разбирался, на что потрачены деньги, если пик военного заказа пройден.
Тысячи русских солдат, авиация и флот могут высадиться на берега Великобритании в течение 48-ми часов, в то время как у НАТО на подготовку к обороне уйдут месяцы. Понятно, что Россия ни на кого нападать не собирается, но британские генералы все равно всерьез опасаются возросшей мощи российской армии.
Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании: «Если вы посмотрите на эволюцию возможностей, на ту технику, которая сейчас используется русскими, то она может нанести огромный вред не только Британии, но и нашим европейским соседям».
Газета The Daily Telegraph подчеркивает, что в то время как Москва проводит эффективную модернизацию вооруженных сил, оснащение британской армии устарело на 20 лет. Если раньше западные эксперты говорили о превосходстве российской армии лишь для того, чтобы выбить побольше средств в оборонный бюджет, то сейчас по обе стороны океана пришли к выводу: русские действительно стали сильными. И денег нужно еще больше.
Чарльз Шубридж, бывший сотрудник британской разведки: «Наши вооруженные силы сейчас переживают не лучшие времена. Львиную долю бюджета съедает, например, проект тяжелой межконтинентальной ракеты „Трайдент-2“, а до других отраслей оборонного сектора деньги просто не доходят. Так что ничего удивительного в том, что мы проигрываем русским, нет».
Беннет Скотт, бывший офицер армии США, военный аналитик: «Российское вооружение переживает сейчас настоящий ренессанс. Ваша армия экономна, но при этом очень эффективна. Прежде всего за счет того, что русские не стремятся вести множество зарубежных военных операций, а сосредоточены на обороне своего собственного государства».
Странно, что британские эксперты заявили о превосходстве российского оружия над западными аналогами только сейчас. В принципе, все было очевидно и раньше. Например, зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» или зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», обладающие уникальными и пока не превзойденными характеристиками. Понадобилось время и операция в Сирии для того, чтобы за ними выстроилась очередь покупателей.
«Панцирь-С» — это 32 тонны самого современного оружия на шасси «КамАЗа». При этом комплекс может развернуться на боевых позициях за считанные минуты и сопровождать одновременно до четырех целей.
Сергей Бойко, командир зенитно-артиллерийской батареи: «На вооружении два зенитных автомата, 12 ракет, радиолокационная станция. Данный комплекс обнаруживает цели, несмотря на их малый размер. Какой малый? Ну, до квадрокоптера включительно. Достаточно легко видно».
Не так давно в Сирии именно с помощью «Панциря» была отбита воздушная атака боевых беспилотников на нашу военную базу в Хмеймиме. Вряд ли такую эффективность смогли бы показать западные комплексы ПВО, что и признают западные военные эксперты.
Валерий Слугин, главный конструктор Тульского КБП по комплексам ПВО: «Ни в одной стране такого комплекса нет. Они делают комплексы распределенные даже при стрельбе на небольшие дистанции. У них отдельно локатор обнаружения, отдельно пусковая и т.д. У нас все это реализовано на одной транспортной единице».
Возможность одновременно вести и поражать десятки целей (так называемая «высокая канальность») — от дронов до крылатых ракет, помехозащищенность и быстрая реакция — универсальность комплекса С-400 «Триумф» поражает. Различные типы ракет и систем управления позволяют создавать конфигурации, способные прикрывать как отдельную военную базу, так и, например, крупные города. «Триумф» сейчас, как говорится, хит продаж. На этой неделе во Вьетнаме министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий спрос на наши С-400, которые, кстати, легко адаптируются под системы ПВО страны-заказчика. И этим уже воспользовалась Турция — страна НАТО.
Впрочем, кроме «Триумфа» и «Панциря», нашей «оборонке» есть что предложить на мировом рынке вооружений. Сейчас устойчивым спросом за рубежом пользуется тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солцепек»: 24 заряда за 6 секунд накрывают площадь в 4 гектара. Чудовищно высокая температура плюс ударная волна. Спастись невозможно даже в бункере. В Сирии, где ТОС-1А широко применялся против террористов, один залп этой системы мог решить исход всей боевой операции. Аналогичные термобарические заряды, которые используются в ракетах для «Солнцепека», применяются также в самых мощных неядерных бомбах. Недавно немецкая Bild, составляя список «супероружия современности», включила туда российскую авиационную вакуумную бомбу, которую на Западе прозвали «папой всех бомб». Ее мощность соответствует 44 тоннам тринитротолуола — это сопоставимо с атомной бомбой. Вторым в списке стал наш танк Т-14 «Армата».
Подробнее — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Тысячи русских солдат, авиация и флот могут высадиться на берега Великобритании в течение 48-ми часов, в то время как у НАТО на подготовку к обороне уйдут месяцы. Понятно, что Россия ни на кого нападать не собирается, но британские генералы все равно всерьез опасаются возросшей мощи российской армии.
Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании: «Если вы посмотрите на эволюцию возможностей, на ту технику, которая сейчас используется русскими, то она может нанести огромный вред не только Британии, но и нашим европейским соседям».
Газета The Daily Telegraph подчеркивает, что в то время как Москва проводит эффективную модернизацию вооруженных сил, оснащение британской армии устарело на 20 лет. Если раньше западные эксперты говорили о превосходстве российской армии лишь для того, чтобы выбить побольше средств в оборонный бюджет, то сейчас по обе стороны океана пришли к выводу: русские действительно стали сильными. И денег нужно еще больше.
Чарльз Шубридж, бывший сотрудник британской разведки: «Наши вооруженные силы сейчас переживают не лучшие времена. Львиную долю бюджета съедает, например, проект тяжелой межконтинентальной ракеты „Трайдент-2“, а до других отраслей оборонного сектора деньги просто не доходят. Так что ничего удивительного в том, что мы проигрываем русским, нет».
Беннет Скотт, бывший офицер армии США, военный аналитик: «Российское вооружение переживает сейчас настоящий ренессанс. Ваша армия экономна, но при этом очень эффективна. Прежде всего за счет того, что русские не стремятся вести множество зарубежных военных операций, а сосредоточены на обороне своего собственного государства».
Странно, что британские эксперты заявили о превосходстве российского оружия над западными аналогами только сейчас. В принципе, все было очевидно и раньше. Например, зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С» или зенитно-ракетная система С-400 «Триумф», обладающие уникальными и пока не превзойденными характеристиками. Понадобилось время и операция в Сирии для того, чтобы за ними выстроилась очередь покупателей.
«Панцирь-С» — это 32 тонны самого современного оружия на шасси «КамАЗа». При этом комплекс может развернуться на боевых позициях за считанные минуты и сопровождать одновременно до четырех целей.
Сергей Бойко, командир зенитно-артиллерийской батареи: «На вооружении два зенитных автомата, 12 ракет, радиолокационная станция. Данный комплекс обнаруживает цели, несмотря на их малый размер. Какой малый? Ну, до квадрокоптера включительно. Достаточно легко видно».
Не так давно в Сирии именно с помощью «Панциря» была отбита воздушная атака боевых беспилотников на нашу военную базу в Хмеймиме. Вряд ли такую эффективность смогли бы показать западные комплексы ПВО, что и признают западные военные эксперты.
Валерий Слугин, главный конструктор Тульского КБП по комплексам ПВО: «Ни в одной стране такого комплекса нет. Они делают комплексы распределенные даже при стрельбе на небольшие дистанции. У них отдельно локатор обнаружения, отдельно пусковая и т.д. У нас все это реализовано на одной транспортной единице».
Возможность одновременно вести и поражать десятки целей (так называемая «высокая канальность») — от дронов до крылатых ракет, помехозащищенность и быстрая реакция — универсальность комплекса С-400 «Триумф» поражает. Различные типы ракет и систем управления позволяют создавать конфигурации, способные прикрывать как отдельную военную базу, так и, например, крупные города. «Триумф» сейчас, как говорится, хит продаж. На этой неделе во Вьетнаме министр обороны России Сергей Шойгу отметил высокий спрос на наши С-400, которые, кстати, легко адаптируются под системы ПВО страны-заказчика. И этим уже воспользовалась Турция — страна НАТО.
Впрочем, кроме «Триумфа» и «Панциря», нашей «оборонке» есть что предложить на мировом рынке вооружений. Сейчас устойчивым спросом за рубежом пользуется тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солцепек»: 24 заряда за 6 секунд накрывают площадь в 4 гектара. Чудовищно высокая температура плюс ударная волна. Спастись невозможно даже в бункере. В Сирии, где ТОС-1А широко применялся против террористов, один залп этой системы мог решить исход всей боевой операции. Аналогичные термобарические заряды, которые используются в ракетах для «Солнцепека», применяются также в самых мощных неядерных бомбах. Недавно немецкая Bild, составляя список «супероружия современности», включила туда российскую авиационную вакуумную бомбу, которую на Западе прозвали «папой всех бомб». Ее мощность соответствует 44 тоннам тринитротолуола — это сопоставимо с атомной бомбой. Вторым в списке стал наш танк Т-14 «Армата».
Подробнее — в материале программы «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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