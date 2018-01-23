Российские С-400 ударят по внешнеполитическим целям американцев

Министр обороны России Сергей Шойгу, который находится с поездкой во Вьетнаме, заявил о новой серии поставок С-400 в страны Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии.

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Уже подписан многомиллиардный контракт на поставку нескольких дивизионов С-400 в Турцию. До сих пор функцию противовоздушной и противоракетной обороны там выполняли американские системы. Но им, как заявляли в Анкаре, не удалось сбить больше 70 ракет, прилетевших с территории Сирии. И за это десятки турок заплатили своей жизнью.



Неудивительно, что «Ворчун» — так по классификации НАТО называется С-400 — вызывает столько ворчания на Западе. Когда такое было видано, чтобы российскую технику закупала страна Альянса? В Пентагоне в таких случаях разговор начинают в духе «техническая несовместимость не позволит оперативно реагировать…» и так далее.



Сергей Гореславский, «Рособоронэкспорт»: «С точки зрения универсальности применения и с точки зрения дальности поражения цели и стрельбы, С-400 в 2–2,5 раза превышает зарубежные аналоги, в общем-то, это исключительный комплекс, уникальный в своем роде».



С-400 бьет не только по торговым, но и по внешнеполитическим целям тех же американцев. Особенно, когда появляются новости о том, что «Триумф» готовы взять на вооружение на Ближнем Востоке. И не где-нибудь, а в Саудовской Аравии — одном из ключевых американских союзников в регионе. В том числе в области закупок вооружений.



Начались поставки в Китай, идут переговоры с Индией. Причем, заказчик сам может подбирать конфигурацию под себя, как будто это конструктор. А на Ближнем Востоке С-400 уже присутствуют — они несут боевое дежурство в Сирии. Защищают российские базы в Хмеймиме и Тартусе.



«Триумф» состоит из нескольких частей, как поезд. Это пункт боевого управления, пусковая установка и радиолокационный комплекс. А 400 — это еще и примерный радиус действия системы в километрах. Ее цели — не только боевые самолеты, но и ракеты, от крылатых до тактических, и самонаводящиеся боеголовки. В целом же С-400 способен держать под обстрелом до 80 воздушных целей.