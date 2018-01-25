Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

Президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолета на базе
Ту-160.
Во время наблюдения за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Пётр Дейнекин» глава государства сказал: «Надо сделать гражданскую версию».
Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144.
Владимир Путин, президент РФ: «Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет».
Президент отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.
Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера, сообщает «Интерфакс».
Ту-160 — самые быстрые, крупные и мощные сверхзвуковые бомбардировщики в истории авиации, они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов ИГИЛ, по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.
Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолет Ту-144.
Владимир Путин, президент РФ: «Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет».
Президент отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.
Со своей стороны глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера, сообщает «Интерфакс».
Ту-160 — самые быстрые, крупные и мощные сверхзвуковые бомбардировщики в истории авиации, они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов ИГИЛ, по позициям которых выпускали крылатые ракеты. В России Ту-160 за его грацию называют «белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack.
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