В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного Ту-160

На Казанском авиазаводе состоялась торжественная выкатка стратегического ракетоносца
Ту-160М2.
Созданное еще в СССР семейство Ту-160 сейчас модернизируют. Последнюю машину такого типа дальняя авиация России получила 10 лет назад, тогда же на этом же заводе была выкатка. Новый самолет станет первым в новой серии легендарных «белых лебедей». Он произведен по решению Владимира Путина о воспроизводстве этого бомбардировщика как одного из составляющих российской ядерной триады. Сегодня Путину о состоявшейся выкатке доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По словам командующего дальней авиации Минобороны Сергея Кобылаша, до того, как машина поднимется в воздух, предстоит провести ряд испытаний.
Сергей Кобылаш, командующий дальней авиации Минобороны РФ: «Она должна пройти соответствующие наземные проверки. Потом летчики-испытатели завода поднимут ее в воздух, передадут ее летчикам-испытателям Министерства обороны, которые подтвердят, что она на самом деле соответствует заявленным требованиям Министерства обороны. После этого начнется серийный выпуск».
Военные планируют поставить на крыло до полусотни модернизированных Ту-160. Из предыдущих поколений в строю сейчас остаются 16 «белых лебедей». Это самые быстрые, крупные и мощные сверхзвуковые бомбардировщики в истории авиации, они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов ИГИЛ, по позициям которых выпускал крылатые ракеты.
Подробности — в видеоматериале.
Сергей Кобылаш, командующий дальней авиации Минобороны РФ: «Она должна пройти соответствующие наземные проверки. Потом летчики-испытатели завода поднимут ее в воздух, передадут ее летчикам-испытателям Министерства обороны, которые подтвердят, что она на самом деле соответствует заявленным требованиям Министерства обороны. После этого начнется серийный выпуск».
Военные планируют поставить на крыло до полусотни модернизированных Ту-160. Из предыдущих поколений в строю сейчас остаются 16 «белых лебедей». Это самые быстрые, крупные и мощные сверхзвуковые бомбардировщики в истории авиации, они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов ИГИЛ, по позициям которых выпускал крылатые ракеты.
Подробности — в видеоматериале.
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