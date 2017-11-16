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Паутина-10
    В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного Ту-160. авиация, Минобороны РФ, оружие, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минобороны объявили о начале испытаний обновленного Ту-160

    В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного Ту-160

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    В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного <nobr>Ту-160</nobr>

    В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного Ту-160

    В Минобороны объявили о начале испытаний обновленного <nobr>Ту-160</nobr>

      На Казанском авиазаводе состоялась торжественная выкатка стратегического ракетоносца Ту-160М2.

      Созданное еще в СССР семейство Ту-160 сейчас модернизируют. Последнюю машину такого типа дальняя авиация России получила 10 лет назад, тогда же на этом же заводе была выкатка. Новый самолет станет первым в новой серии легендарных «белых лебедей». Он произведен по решению Владимира Путина о воспроизводстве этого бомбардировщика как одного из составляющих российской ядерной триады. Сегодня Путину о состоявшейся выкатке доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По словам командующего дальней авиации Минобороны Сергея Кобылаша, до того, как машина поднимется в воздух, предстоит провести ряд испытаний.

      Сергей Кобылаш, командующий дальней авиации Минобороны РФ: «Она должна пройти соответствующие наземные проверки. Потом летчики-испытатели завода поднимут ее в воздух, передадут ее летчикам-испытателям Министерства обороны, которые подтвердят, что она на самом деле соответствует заявленным требованиям Министерства обороны. После этого начнется серийный выпуск».

      Военные планируют поставить на крыло до полусотни модернизированных Ту-160. Из предыдущих поколений в строю сейчас остаются 16 «белых лебедей». Это самые быстрые, крупные и мощные сверхзвуковые бомбардировщики в истории авиации, они разгоняются более чем до 2 тысяч километров в час. Боевое применение они получили в Сирии, в ходе операции против террористов ИГИЛ, по позициям которых выпускал крылатые ракеты.

      Подробности — в видеоматериале.

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