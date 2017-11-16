Обновленный Ту-160 американцы назвали «супербомбардировщиком»

В столице Республики Татарстан представили первый модернизированный самолет Ту-160М2 , который построили после возобновления производства этих бомбардировщиков.

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У новой модели полностью заменили бортовую электронику и радиооборудование. Также воздушное судно получит более экономный и эффективный двигатель.



Американские СМИ уже назвали модернизированный Ту-160 «супербомбардировщиком». Впервые в воздух машина поднимется в феврале будущего года, а запуск серийного производства запланирован на 2023 год.