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    Обновленный Ту-160 американцы назвали «супербомбардировщиком». Казань, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбновленный Ту-160 американцы назвали «супербомбардировщиком»

    Обновленный Ту-160 американцы назвали «супербомбардировщиком»

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    Обновленный <nobr>Ту-160</nobr> американцы назвали «супербомбардировщиком»

    Обновленный Ту-160 американцы назвали «супербомбардировщиком»

    Обновленный <nobr>Ту-160</nobr> американцы назвали «супербомбардировщиком»

      В столице Республики Татарстан представили первый модернизированный самолет Ту-160М2, который построили после возобновления производства этих бомбардировщиков.

      У новой модели полностью заменили бортовую электронику и радиооборудование. Также воздушное судно получит более экономный и эффективный двигатель.

      Американские СМИ уже назвали модернизированный Ту-160 «супербомбардировщиком». Впервые в воздух машина поднимется в феврале будущего года, а запуск серийного производства запланирован на 2023 год.

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