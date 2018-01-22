В США назвали российский «Панцирь-С» идеальным оружием против беспилотников

Идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников в Соединенных Штатах назвали российский зенитный
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», аналогов которому у Америки нет.
Как пишет издание National Interest, «Панцирь-С», также известный под кодовым обозначением НАТО SA-22 Greyhound, — это наследник легендарных систем ПВО «Шилка» и «Тунгуска». Комплекс, для большей мобильности построенный на шасси грузовика, оснащен 12 зенитными ракетами и двумя 30-миллиметровыми пушками, каждая из которых может совершать до 40 выстрелов в секунду.
За время конфликта в Сирии эти системы поражали различные ракеты и беспилотники. В декабре прошлого года «Панцирь-С» отбил атаку боевиков, которые пытались ударить двумя ракетами по авиабазе Хмеймим.
Авторы статьи отмечают, что «Панцирям» в Сирии аналитики и журналисты не уделяли так много внимания, как С-400, во многом из-за малого радиуса действия. Комплекс в составе ПВО выступает в качестве последней линии обороны и противостоит низколетящим беспилотникам, ракетам, самолетам и вертолетам. Издание отмечает, что эта способность системы приобретает в современных условиях ключевое значение.
National Interest констатирует, что в американской армии аналогичной «Панцирям» техники нет, потому что сухопутные войска рассчитывают на авиацию США, которая должна с воздуха устранять все угрозы.
За время конфликта в Сирии эти системы поражали различные ракеты и беспилотники. В декабре прошлого года «Панцирь-С» отбил атаку боевиков, которые пытались ударить двумя ракетами по авиабазе Хмеймим.
Авторы статьи отмечают, что «Панцирям» в Сирии аналитики и журналисты не уделяли так много внимания, как С-400, во многом из-за малого радиуса действия. Комплекс в составе ПВО выступает в качестве последней линии обороны и противостоит низколетящим беспилотникам, ракетам, самолетам и вертолетам. Издание отмечает, что эта способность системы приобретает в современных условиях ключевое значение.
National Interest констатирует, что в американской армии аналогичной «Панцирям» техники нет, потому что сухопутные войска рассчитывают на авиацию США, которая должна с воздуха устранять все угрозы.
Комментарии