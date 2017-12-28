В МИД РФ назвали провокацией обстрел российской авиабазы Хмеймим в Сирии

В Москве с озабоченностью восприняли сообщение об обстреле базы Хмеймим в Сирии, сообщают в МИД РФ.
В МИД РФ отмечают, что система защиты ПВО успешно сработала при обстреле ракетами российской авиабазы в Сирии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Москве, конечно, с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденции в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создания препятствий на пути к созыву и проведению 29–30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога».
Накануне зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» отбил атаку боевиков, которые пытались ударить двумя ракетами по авиабазе Хмеймим.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что после полного разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии российские военные приступили к формированию постоянной группировки на авиабазе Хмеймим, а также пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Попутно Совет Федерации ратифицировал двустороннее соглашение о превращении пункта в Тартусе в полноценную военно-морскую базу России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Москве, конечно, с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов. Российские военные надежно защищены многоуровневой системой ПВО, которая подтвердила и в данном случае свою высокую эффективность. Усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе Хмеймим еще одно звено в цепи непрекращающихся и, очень может быть, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденции в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создания препятствий на пути к созыву и проведению 29–30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога».
Накануне зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» отбил атаку боевиков, которые пытались ударить двумя ракетами по авиабазе Хмеймим.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что после полного разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии российские военные приступили к формированию постоянной группировки на авиабазе Хмеймим, а также пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Попутно Совет Федерации ратифицировал двустороннее соглашение о превращении пункта в Тартусе в полноценную военно-морскую базу России.
Комментарии