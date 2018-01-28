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    Личная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку? знаменитости, кино, музыка и музыканты, Санкт-Петербург, смерть, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛичная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку?

    Личная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку?

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    Личная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку?

    Личная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку?

    Личная трагедия: почему сын Сенчиной сбежал от знаменитой матери в Америку?

      Людмила Сенчина, ставшая всесоюзной Золушкой, сделала карьеру в театре и кино, но всю жизнь страдала от того, что отпустила единственного сына в Америку. Это была настоящая трагедия артистки.

      Илья Резник и Николай Агутин рассказывают, что певица безумно любила своего единственного сына от первого брака. Она заваливала ребенка дорогими подарками и исполняла любую его прихоть, испытывала чувство вины за свое постоянное отсутствие, ведь она уже стала «Золушкой» советской эстрады и была нарасхват.

      В 19 лет у сына Людмилы Сенчиной уже была своя музыкальная группа. Постаралась знаменитая мама. Певица сама искала толковых исполнителей и покупала инструменты, а репетировали ребята у народной артистки на квартире. Сенчину не смущало, что словно в пику ей любимый сын выбрал тяжелый рок.

      Артистка надеялась, что из коллектива выйдет толк. Агутин-старший не сомневается, что только благодаря связям Сенчиной (в то время она еще была замужем за музыкантом Стасом Наминым) начинающих музыкантов очень быстро приметили иностранные продюсеры и организовали группе зарубежный тур, из которого наследник певицы не вернулся. Он остался жить в Америке.

      Николай Агутин: «Его прельстило, что там такие музыканты, ему хотелось с ними как-то пообщаться. Когда наши музыканты приезжают туда, они работают таксистами, переводчиками или кем-то еще либо, потому что те музыканты на 5 голов бывают выше».

      Так и получилось. Без поддержки знаменитой матери сын Сенчиной переквалифицировался из музыканта в страховые агенты. Певица его успехами не хвасталась, но сильно тосковала по Вячеславу и ждала внуков, но судьба не подарила ей счастье стать бабушкой.

      Артистка летала в США, но нечасто, эти поездки не могли компенсировать недостаток общения с сыном. Полтора года назад к душевным мукам добавились и нестерпимые боли. У Сенчиной обнаружили рак поджелудочной железы, а она продолжала выступать, хрустальный голос Золушки по-прежнему собирал залы.

      смотретьОперетта, кино, благотворительность: малоизвестные факты из биографии Людмилы Сенчиной
      Оперетта, кино, благотворительность: малоизвестные факты из биографии Людмилы Сенчиной
      Друг семьи Сенчиной рассказывает, что 44-летний сын Вячеслав успел проститься с матерью перед самой ее смертью. Его вызвал из Америки супруг певицы. У нее остались квартира в центре Северной столицы и загородный дом на берегу Финского залива. Друзья надеются, сын и вдовец не будут ссориться из-за наследства.

      Похоронили народную артистку в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище, рядом с могилой ее лучшего друга Эдуарда Хиля. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»

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