«Золушка покинула нас»: Кобзон и Киркоров скорбят по Сенчиной

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скорбит в связи с кончиной знаменитой певицы Людмилы Сенчиной, ушедшей из жизни в
Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР: «Она много ездила (с гастролями) и тихо болела, тихо уходила из этой жизни».
Кобзон уверен, что занять нишу Людмилы Сенчиной на эстраде едва ли кто-то сможет.
Иосиф Кобзон: «Сейчас много ярких, красивых исполнителей на эстраде, а вот такой Золушки, какой была Людмила Петровна, к сожалению, нету. Мне очень жаль, что еще одна моя коллега нас покинула, потому что ее место никто не занял, и не думаю, что скоро займет».
Популярный певец Филипп Киркоров простился с «золушкой» советской эстрады в своем Instagram.
Филипп Киркоров, певец: «Прощай, любимая Золушка. R. I. P. Уходят лучшие, как жаль».
Станислав Садальский в свою очередь подчеркнул, что «ушел образ чистоты и нежности». Актер запомнит Людмилу Сенчину красивой, скромной и талантливой.
Станислав Садальский, актер театра и кино: «Погасла негаснущая звезда. Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная, скромная, талантливая RIP((».
Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга в четверг утром. Ей было 67 лет. Ранее сообщалось, что певица долго болела. Людмила Петровна сыграла множество ролей. Славу ей принесла песня «Золушка» на новогоднем концерте «Голубой огонек».
Кобзон уверен, что занять нишу Людмилы Сенчиной на эстраде едва ли кто-то сможет.
Иосиф Кобзон: «Сейчас много ярких, красивых исполнителей на эстраде, а вот такой Золушки, какой была Людмила Петровна, к сожалению, нету. Мне очень жаль, что еще одна моя коллега нас покинула, потому что ее место никто не занял, и не думаю, что скоро займет».
Популярный певец Филипп Киркоров простился с «золушкой» советской эстрады в своем Instagram.
Филипп Киркоров, певец: «Прощай, любимая Золушка. R. I. P. Уходят лучшие, как жаль».
Станислав Садальский в свою очередь подчеркнул, что «ушел образ чистоты и нежности». Актер запомнит Людмилу Сенчину красивой, скромной и талантливой.
Станислав Садальский, актер театра и кино: «Погасла негаснущая звезда. Ушел образ чистоты и нежности, хрустальной прозрачности, света и добра на нашей эстраде! Красивая, обаятельная, скромная, талантливая RIP((».
Людмила Сенчина скончалась в одной из больниц Санкт-Петербурга в четверг утром. Ей было 67 лет. Ранее сообщалось, что певица долго болела. Людмила Петровна сыграла множество ролей. Славу ей принесла песня «Золушка» на новогоднем концерте «Голубой огонек».
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