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    Скончалась Людмила Сенчина. Санкт-Петербург, знаменитости, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкончалась Людмила Сенчина

    Скончалась Людмила Сенчина

    16 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Агеенко
    Скончалась Людмила Сенчина

    Скончалась Людмила Сенчина

    Скончалась Людмила Сенчина
    • Фото: РИА Новости © 2018, Игорь Агеенко

      • Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге утром в четверг.

      О смерти певицы сообщил «Интерфаксу» ее продюсер и супруг Владимир Андреев.

      Владимир Андреев: «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь».

      смотреть«Но я надеюсь еще полюбить»: Людмила Сенчина на гала-шоу Оксаны Пушкиной
      «Но я надеюсь еще полюбить»: Людмила Сенчина на гала-шоу Оксаны Пушкиной
      Артистка прославилась после того, как исполнила песню «Золушка». Еще будучи студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории, она пела в театре оперетты, затем работала с Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Игорем Тальковым.

      Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка», «Лесной олень» и многие другие. За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.

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