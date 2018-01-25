Скончалась Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге утром в четверг.
О смерти певицы сообщил «Интерфаксу» ее продюсер и супруг Владимир Андреев.
Владимир Андреев: «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь».
Артистка прославилась после того, как исполнила песню «Золушка». Еще будучи студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории, она пела в театре оперетты, затем работала с Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Игорем Тальковым.
Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка», «Лесной олень» и многие другие. За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.
Владимир Андреев: «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь».
Артистка прославилась после того, как исполнила песню «Золушка». Еще будучи студенткой музыкального училища при Ленинградской консерватории, она пела в театре оперетты, затем работала с Мишелем Леграном, Андреем Петровым, Александрой Пахмутовой, Давидом Тухмановым, Игорем Тальковым.
Многие произведения стали визитной карточкой певицы: романс из телефильма «Дни Турбиных» «Целую ночь соловей нам насвистывал…», «Полынь», «Добрая сказка», «Лесной олень» и многие другие. За все время карьеры Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов. 13 декабря 2017 года ей исполнилось 67 лет.
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