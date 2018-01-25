Оперетта, кино, благотворительность: малоизвестные факты из биографии Людмилы Сенчиной

Всесоюзная Золушка и хрустальный голос России влюбила в себя не только поклонников на эстраде. Ее талант оценили в театре и кинематографе.
Удивительно, но песню «Золушка» Людмила Сенчина исполнять категорически не хотела. Первоначально композицию руководитель оркестра, где служила певица, отдал другой артистке коллектива.
Но сказочная судьба и песни, и самой исполнительницы была предназначена только Сенчиной. В 1973 году певица спела «Золушку» в программе Центрального телевидения СССР. И, конечно, серебряный голос Сенчиной с хрустальными переливами не мог не прозвучать на всех «Песнях года».
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Я пел дуэтом и с Люсей. Могу сказать, что в актерском плане и в плане звучания голоса, тембристости она, конечно, была номером 1, безусловно».
Сенчина создала на эстраде свой неповторимый образ, но кто бы мог подумать, что в начале своей карьеры образцом для подражания у нее была Эдита Пьеха.
Эдита Пьеха, народная артистка СССР: «Просто не хватает слов. Это как гром небесный. Она была яркой личностью с чудесным голосом. Красивая, просто незабываемая Людмила Сенчина».
Красоту Сенчиной раньше телевизионщиков заметили киношники. В фильме «Волшебная сила» она снялась вместе с Аркадием Райкиным в роли учительницы 2-го «б». В 77-м на экране появляется вестерн «Вооружен и очень опасен». Сказать, что один из лидеров проката в Советском Союзе вызвал скандал из-за появления Сенчиной в роли Жюли Прюдом, это не сказать ничего. Зрители писали вплоть до ЦК КПСС, однако обнаженной грудью актрисы возмущались только женщины.
Как говорила Сенчина, ее всю жизнь попрекали этими фривольными для того времени кадрами. Людмиле Петровне приписывали разные романы, даже с Мишелем Леграном, а певица давала интервью, что с композиторами ее связывает только музыка.
Оказывается для многих, кто связан с музыкой и сценой, Сенчина была еще и бесконечной жилеткой, в которую можно было всегда поплакаться.
Игорь Корнелюк, заслуженный деятель искусств РФ, певец, композитор: «Мне с ней было очень легко общаться. Она относилась к немногим людям, с которым я не боялся быть самим собой. Мне было с ней просто очень легко. Я мог рассказать ей о чем угодно, о самом наболевшем и сокровенном. Люся меня выслушает и Люся меня поймет».
О доброте Людмилы Сенчиной ходили легенды. Певица всегда принимала участие и в юбилеях и благотворительных концертах. В БКЗ «Октябрьский» надеялись, что она примет участие и в концерте, посвященном прорыву блокады. Но последней песней на ее родной сцене в октябре 2017 года (на юбилейном вечере зала) стал романс «Белой акации гроздья душистые».
Но сказочная судьба и песни, и самой исполнительницы была предназначена только Сенчиной. В 1973 году певица спела «Золушку» в программе Центрального телевидения СССР. И, конечно, серебряный голос Сенчиной с хрустальными переливами не мог не прозвучать на всех «Песнях года».
Лев Лещенко, народный артист РСФСР: «Я пел дуэтом и с Люсей. Могу сказать, что в актерском плане и в плане звучания голоса, тембристости она, конечно, была номером 1, безусловно».
Сенчина создала на эстраде свой неповторимый образ, но кто бы мог подумать, что в начале своей карьеры образцом для подражания у нее была Эдита Пьеха.
Эдита Пьеха, народная артистка СССР: «Просто не хватает слов. Это как гром небесный. Она была яркой личностью с чудесным голосом. Красивая, просто незабываемая Людмила Сенчина».
Красоту Сенчиной раньше телевизионщиков заметили киношники. В фильме «Волшебная сила» она снялась вместе с Аркадием Райкиным в роли учительницы 2-го «б». В 77-м на экране появляется вестерн «Вооружен и очень опасен». Сказать, что один из лидеров проката в Советском Союзе вызвал скандал из-за появления Сенчиной в роли Жюли Прюдом, это не сказать ничего. Зрители писали вплоть до ЦК КПСС, однако обнаженной грудью актрисы возмущались только женщины.
Как говорила Сенчина, ее всю жизнь попрекали этими фривольными для того времени кадрами. Людмиле Петровне приписывали разные романы, даже с Мишелем Леграном, а певица давала интервью, что с композиторами ее связывает только музыка.
Оказывается для многих, кто связан с музыкой и сценой, Сенчина была еще и бесконечной жилеткой, в которую можно было всегда поплакаться.
Игорь Корнелюк, заслуженный деятель искусств РФ, певец, композитор: «Мне с ней было очень легко общаться. Она относилась к немногим людям, с которым я не боялся быть самим собой. Мне было с ней просто очень легко. Я мог рассказать ей о чем угодно, о самом наболевшем и сокровенном. Люся меня выслушает и Люся меня поймет».
О доброте Людмилы Сенчиной ходили легенды. Певица всегда принимала участие и в юбилеях и благотворительных концертах. В БКЗ «Октябрьский» надеялись, что она примет участие и в концерте, посвященном прорыву блокады. Но последней песней на ее родной сцене в октябре 2017 года (на юбилейном вечере зала) стал романс «Белой акации гроздья душистые».
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