Советская Катрин Денёв: чем запомнится ослепительная Людмила Сенчина

Сегодня из
Санкт-Петербурга пришла печальная новость. Не стало народной артистки России Людмилы Сенчиной. В Советском Союзе ее часто сравнивали с героиней одной из ее самых знаменитых песен — Золушкой. Только в дар ей достались не хрустальные башмачки, а «хрустальный» голос — один из самых чистых и звонких на нашей эстраде.
Ее называли Золушкой советской эстрады. Конечно, благодаря этой песне. Но ведь судьба Людмилы Сенчиной во многом и была похожа на судьбу сказочной героини. Родившись в семье сельской учительницы и директора дома культуры, в котором, к слову, текла цыганская кровь, она превратилась в принцессу, а ее песни стали шлягерами. Первый «Голубой огонек» с участием Сенчиной — как тот самый бал Золушки во дворце — тембр ее голоса сразу назвали хрустальным. Позже в интервью она признается, что юной девушкой подражала Эдите Пьехе. Но стала ни на кого не похожей звездой.
Эдита Пьеха, народная артистка СССР: «Это потеря большая. Она же молодая была. Очень жаль. Красивая, и голос волшебный».
Раньше эстрады был еще и театр музкомедии и десятки блестяще исполненных ролей. Неудивительно, что позже талант еще и актерский у певицы заметят и кинематографисты. В прокат с успехом вышел фильм «Вооружен и очень опасен». Белокурая красавица теперь и советский секс-символ, масла в огонь подлила откровенная по тем меркам сцена. Актер Леонид Броневой случайно дернул за бретельку, а режиссер решил кадр с обнаженной грудью оставить. Женщины писали в ЦК КПСС жалобы на «распутницу», мужская часть населения любовалась.
Страна обсуждала и романы Людмилы Сенчиной — настоящие и выдуманные. У нее было три замужества, приписывали даже связь с французским композитором Мишелем Леграном. А связывала их дружба. Он очень точно разглядел в Золушке советскую Катрин Денёв. Ведь песни о любви в ее исполнении были такими органичными.
Несколько лет назад в посвященном ей проекте НТВ «Ты — суперстар» Людмила Петровна откровенно рассказала о своей судьбе. И, кажется, хотела, не прекращая выступать, посвятить себя воспитанию будущих внуков от единственного сына, живущего в Америке.
Со сценой она не расставалась до последнего дня, продолжая бороться с раком. Ее визитной карточкой была ослепительная и жизнерадостная улыбка, которая теперь так не сочетается с черным фоном и тишиной.
Эдита Пьеха, народная артистка СССР: «Это потеря большая. Она же молодая была. Очень жаль. Красивая, и голос волшебный».
Раньше эстрады был еще и театр музкомедии и десятки блестяще исполненных ролей. Неудивительно, что позже талант еще и актерский у певицы заметят и кинематографисты. В прокат с успехом вышел фильм «Вооружен и очень опасен». Белокурая красавица теперь и советский секс-символ, масла в огонь подлила откровенная по тем меркам сцена. Актер Леонид Броневой случайно дернул за бретельку, а режиссер решил кадр с обнаженной грудью оставить. Женщины писали в ЦК КПСС жалобы на «распутницу», мужская часть населения любовалась.
Страна обсуждала и романы Людмилы Сенчиной — настоящие и выдуманные. У нее было три замужества, приписывали даже связь с французским композитором Мишелем Леграном. А связывала их дружба. Он очень точно разглядел в Золушке советскую Катрин Денёв. Ведь песни о любви в ее исполнении были такими органичными.
Несколько лет назад в посвященном ей проекте НТВ «Ты — суперстар» Людмила Петровна откровенно рассказала о своей судьбе. И, кажется, хотела, не прекращая выступать, посвятить себя воспитанию будущих внуков от единственного сына, живущего в Америке.
Со сценой она не расставалась до последнего дня, продолжая бороться с раком. Ее визитной карточкой была ослепительная и жизнерадостная улыбка, которая теперь так не сочетается с черным фоном и тишиной.
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