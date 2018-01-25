Город на Неве вспоминает концерты, песни и роли эстрадной Золушки. Имя Людмилы Сенчиной неразрывно связано с Петербургом, где состоялась ее творческая жизнь.

Сегодня в Петербурге не стало певицы, которую называли всесоюзной Золушкой. В 1973 году одноименная песня Людмилы Сенчиной стала ее дебютом на Центральном телевидении СССР и оставалась самой исполняемой в ее репертуаре.



Но и сама жизнь Сенчиной напоминала сказочный сюжет. Она родилась в украинском селе в Николаевской области. Никто не предполагал, что в ее судьбе будет и театр. Певица после окончания училища имени Римского-Корсакова играла на подмостках Театра музыкальной комедии в Ленинграде.



Было в ее творчестве даже кино. Первым стал фильм «Волшебная сила», где Сенчина сыграла учительницу. Ей приписывали разные романы. Но особенно много пересудов вызвал вестерн «Вооружен и очень опасен». Как говорила артистка, ее всю жизнь попрекали несколько фривольными для того времени кадрами.



Конечно, в фильме звучали песни в исполнении Сенчиной. И главным делом жизни для нее оставалась эстрада. Она неоднократно выступала на сцене БКЗ «Октябрьский», с которым сотрудничала с 1970 года, и, по словам директора зала, превозмогая боль, Сенчина вышла к зрителям на юбилейном концерте. Надеялись услышать ее голос и на вечере, посвященном полному снятию блокады.



Эмма Лавринович, директор большого концертного зала «Октябрьский»: «Она десятки лет никогда не пела под фонограмму. Я всегда говорила: „Людочка, у тебя не голос, а журчащий ручеек“. Она начинает петь, и зал замирает. А когда в концерте она одну вещь исполняла а капелла, не нужны были никакие микрофоны».



Людмила Петровна стала лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов, среди которых легендарный фестиваль песни в Сопоте. В 2002 году за заслуги в области музыкального искусства она была удостоена звания народной артистки России. В 2015 году награждена почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом».



Нескольких поколений слушателей знают ее песни «Камушки», «Любовь и разлука». В октябре 2017-го зрители БКЗ «Октябрьский» слушали в ее исполнении и знаменитый романс «Белой акации гроздья душистые».



Похоронят Людмилу Сенчину на Смоленском кладбище Петербурга 28 января. Об этом в завещании просила сама певица. Траурная церемония начнется в 10 часов утра. Прощание с артисткой пройдет в Театре музыкальной комедии, а отпевание состоится во Владимирском соборе.