В Японском море расширили район поиска судна «Восток»

В Японском море расширили район поисков пропавшего рыболовного судна «Восток», на борту которого находились 20 человек. Об этом сообщил представитель морского
спасательно-координационного центра «Владивосток».
К поискам «Востока» присоединилось судно Сахалинского морского пароходства «Кунашир», передает РИА Новости
Представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток»: «Сегодня район поисков расширен. На место подошел теплоход „Кунашир“, принадлежит Сахалинскому морскому пароходству, он также присоединился к поискам. Также работает спасательное судно, судно Fesco, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Погода в районе улучшается».
За двое суток спасатели обследовали более 10 тысяч квадратных километров акватории Японского моря. Поисковая операция осложняется погодными условиями. Накануне в акватории бушевал шторм. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, высота волн — пяти метров.
Напомним, аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну, сработал 25 января примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, траулер перестал выходить на связь. Установлено, что за два часа до этого экипаж «Востока» контактировал по радиосвязи с теплоходом «Абакан» и аварийных сигналов не подавал.
Представитель морского спасательно-координационного центра «Владивосток»: «Сегодня район поисков расширен. На место подошел теплоход „Кунашир“, принадлежит Сахалинскому морскому пароходству, он также присоединился к поискам. Также работает спасательное судно, судно Fesco, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Погода в районе улучшается».
За двое суток спасатели обследовали более 10 тысяч квадратных километров акватории Японского моря. Поисковая операция осложняется погодными условиями. Накануне в акватории бушевал шторм. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду, высота волн — пяти метров.
Напомним, аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну, сработал 25 января примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, траулер перестал выходить на связь. Установлено, что за два часа до этого экипаж «Востока» контактировал по радиосвязи с теплоходом «Абакан» и аварийных сигналов не подавал.
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