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    Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

    Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

    Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Дополнительный самолет Бе-200 вылетел из Красноярска для поисков пропавшего в Японском море траулера «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

    Пресслужба ГУ МЧС по Приморскому краю: «Дополнительно в 06:17 (хбр.) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж шесть человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование».

    В зоне поисков сохраняется штормовая погода с сильным ветром и морозом.

    За последние сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. К поисково-спасательным работам сейчас привлечено 108 человек и восемь единиц техники. В поселке Славянка Хасанского района дежурят бригады медицинских работников. Продолжается работа телефона «горячей» линии. На нее всего поступило 235 звонков, сообщает РИА Новости.

    смотретьПоиски пропавшего судна «Восток» проходят в штормовых условиях
    Поиски пропавшего судна «Восток» проходят в штормовых условиях
    Судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту пропажи в 200 километрах южнее мыса Гамова направились два судна и два вертолета, но в районе источника сигнала нашли лишь мусор и два спасжилета.

    Тем не менее, по словам заместителя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова, курирующего рыбную отрасль, «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, «поэтому шансы на благоприятный исход высоки».

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