Самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна «Восток»

Дополнительный самолет
Бе-200 вылетел из Красноярска для поисков пропавшего в Японском море траулера «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Пресслужба ГУ МЧС по Приморскому краю: «Дополнительно в 06:17 (хбр.) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж шесть человек и необходимое для проведение поисковых работ оборудование».
В зоне поисков сохраняется штормовая погода с сильным ветром и морозом.
За последние сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. К поисково-спасательным работам сейчас привлечено 108 человек и восемь единиц техники. В поселке Славянка Хасанского района дежурят бригады медицинских работников. Продолжается работа телефона «горячей» линии. На нее всего поступило 235 звонков, сообщает РИА Новости.
Судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем
сработал аварийный радиобуй. К месту пропажи в 200 километрах южнее мыса Гамова направились два судна и два вертолета, но в районе источника сигнала нашли лишь мусор и два спасжилета.
Тем не менее, по словам заместителя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова, курирующего рыбную отрасль, «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, «поэтому шансы на благоприятный исход высоки».
В зоне поисков сохраняется штормовая погода с сильным ветром и морозом.
За последние сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. К поисково-спасательным работам сейчас привлечено 108 человек и восемь единиц техники. В поселке Славянка Хасанского района дежурят бригады медицинских работников. Продолжается работа телефона «горячей» линии. На нее всего поступило 235 звонков, сообщает РИА Новости.
Судно «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем
Тем не менее, по словам заместителя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова, курирующего рыбную отрасль, «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, «поэтому шансы на благоприятный исход высоки».
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