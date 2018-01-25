Спасательные жилеты и мусор найдены на месте поисков судна в Японском море

Два жилета, бытовой мусор, бочка и бухта швартового конца найдены в районе поисков рыболовецкого судна «Восток» в Японском море.
Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток, теплоход Дальневосточного морского пароходства обнаружил в районе срабатывания аварийного радиобуя «Востока» бухту швартового конца, бытовой мусор и два жилета.
Ранее стало известно, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовецкому судну «Восток». По предварительным данным, на борту находится 21 человек, все они являются жителями сахалинского города Невельск. Ведется поисково-спасательная операция. Следственный комитет начал проверку по факту пропажи судна.
В Приморском гидрометцентре тем временем отметили, что в районе Японского моря, где ведутся поиски, сохраняются сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метра. Такие погодные условия сохранятся в районе поисков в ближайшие сутки.
Как сообщил «Интерфаксу» представитель агентства по рыболовству Сахалинской области, он связывался с представителем компании «ДВ-флот», которая является судовладельцем. Там ему сообщили, что «на судне были нормальные средства связи, спутниковый телефон, радиосвязь с предприятием, но на связь экипаж не выходит».
Ранее стало известно, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовецкому судну «Восток». По предварительным данным, на борту находится 21 человек, все они являются жителями сахалинского города Невельск. Ведется поисково-спасательная операция. Следственный комитет начал проверку по факту пропажи судна.
В Приморском гидрометцентре тем временем отметили, что в районе Японского моря, где ведутся поиски, сохраняются сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метра. Такие погодные условия сохранятся в районе поисков в ближайшие сутки.
Как сообщил «Интерфаксу» представитель агентства по рыболовству Сахалинской области, он связывался с представителем компании «ДВ-флот», которая является судовладельцем. Там ему сообщили, что «на судне были нормальные средства связи, спутниковый телефон, радиосвязь с предприятием, но на связь экипаж не выходит».
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