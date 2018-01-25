СК начал проверку после пропажи судна с рыбаками в Приморье

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи рыболовецкого судна в Приморском крае, на борту которого находится 21 человек.
Ранее пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что «в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну „Восток“».
Как сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении СК РФ на транспорте, рыболовное судно следовало в Японском море из порта Донхэ, Южная Корея, в порт Холмск Сахалинской области. Отмечается, что «в настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает».
К поискам привлечен ряд находящихся в Японском море судов. В район происшествия направлено спасательное судно, судно «ФЕСКО-Диоми» и два вертолета Ми-8. Также к поискам подключился Тихоокеанский флот — в готовности к вылету находится самолет Ан-26 с группой спасателей на борту. Поисково-спасательную операцию осложняет штормовая погода.
Тем временем пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что судно «Восток» может находиться в нейтральных водах. Уточняется, что аварийный радиобуй на судне сработал примерно в 50 милях от приморского поселка Посьет.
Как сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении СК РФ на транспорте, рыболовное судно следовало в Японском море из порта Донхэ, Южная Корея, в порт Холмск Сахалинской области. Отмечается, что «в настоящее время судно не позиционируется, на запросы не отвечает».
К поискам привлечен ряд находящихся в Японском море судов. В район происшествия направлено спасательное судно, судно «ФЕСКО-Диоми» и два вертолета Ми-8. Также к поискам подключился Тихоокеанский флот — в готовности к вылету находится самолет Ан-26 с группой спасателей на борту. Поисково-спасательную операцию осложняет штормовая погода.
Тем временем пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что судно «Восток» может находиться в нейтральных водах. Уточняется, что аварийный радиобуй на судне сработал примерно в 50 милях от приморского поселка Посьет.
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