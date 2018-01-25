В Приморье ищут подавшее сигнал бедствия судно с 21 человеком на борту

В МЧС сообщили о пропаже у берегов Приморья рыболовного судна, на борту которого находится 21 человек.
Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, «в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну „Восток“».
Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата».
К месту срабатывания радиобуя направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона горячей линии: 8 (423)
239–99-99.
Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата».
К месту срабатывания радиобуя направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.
В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона горячей линии: 8 (423)
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