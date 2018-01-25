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    В Приморье ищут подавшее сигнал бедствия судно с 21 человеком на борту

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    • Фото: 25.mchs.gov.ru
    В Приморье ищут подавшее сигнал бедствия судно с 21 человеком на борту

    В Приморье ищут подавшее сигнал бедствия судно с 21 человеком на борту

    В Приморье ищут подавшее сигнал бедствия судно с 21 человеком на борту
  • Фото: 25.mchs.gov.ru

    • В МЧС сообщили о пропаже у берегов Приморья рыболовного судна, на борту которого находится 21 человек.

    Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, «в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну „Восток“».

    Из сообщения МЧС: «По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек. Все попытки связаться с судном не принесли результата».

    К месту срабатывания радиобуя направлен сторожевой пограничный корабль береговой охраны. К выходу готовится морской спасательный буксир. Также в район поиска вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

    В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа телефона горячей линии: 8 (423) 239–99-99.

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