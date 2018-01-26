В районе пропажи «Востока» находят спасательные круги

В Японском море продолжается
поисково-спасательная операция. Военные и специалисты МЧС ищут пропавший траулер «Восток», на борту которого находятся 20 человек, а не 21, как сообщалось ранее. Оказалось, что один из членов экипажа не пошел в рейс по семейным обстоятельствам. Сейчас в зоне поиска остаются два судна, а вертолет и самолеты приостановили работу до утра.
В акватории поиски ведутся круглосуточно силами Росморречфлота. В сумерках экипаж многофункционального судна «Заборщиков» обнаружил в воде два спасательных круга, но поднять их на борт для идентификации не удалось из-за сильного волнения.
Поиски пропавшего судна «Восток» по-прежнему осложняет шторм. В северной части Японского моря дует крепкий ветер порывами до 20 метров в секунду, сохраняются высокие волны. По прогнозу синоптиков, стихия начнет отступать только завтра. Но даже сейчас, вопреки неблагоприятной погоде, поисковая операция не прекращается ни на минуту.
По уточненным данным, на борту морозильного траулера находились 20 членов экипажа. Один матрос по семейным обстоятельствам снялся с «Востока» за четыре дня до исчезновения судна.
В южнокорейском порту моряки выгрузили добытых в Охотском море крабов и должны были вернуться в район промысла, по пути сменив экипаж в гавани Сахалина. Однако во время перехода судно угодило в шторм, а через некоторое время сработал принадлежащий ему аварийный буй.
По словам владельца траулера, капитан Антон Ленский выходил на связь вечером 24 января. На техническое состояние судна не жаловался, погоду называл сложной, но некритичной, обстановку на борту штатной. Однако, по мнению экспертов, из-за сильного ветра и 20-градусного мороза траулер мог обледенеть, перевернуться и затонуть.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
Поиски пропавшего судна «Восток» по-прежнему осложняет шторм. В северной части Японского моря дует крепкий ветер порывами до 20 метров в секунду, сохраняются высокие волны. По прогнозу синоптиков, стихия начнет отступать только завтра. Но даже сейчас, вопреки неблагоприятной погоде, поисковая операция не прекращается ни на минуту.
По уточненным данным, на борту морозильного траулера находились 20 членов экипажа. Один матрос по семейным обстоятельствам снялся с «Востока» за четыре дня до исчезновения судна.
В южнокорейском порту моряки выгрузили добытых в Охотском море крабов и должны были вернуться в район промысла, по пути сменив экипаж в гавани Сахалина. Однако во время перехода судно угодило в шторм, а через некоторое время сработал принадлежащий ему аварийный буй.
По словам владельца траулера, капитан Антон Ленский выходил на связь вечером 24 января. На техническое состояние судна не жаловался, погоду называл сложной, но некритичной, обстановку на борту штатной. Однако, по мнению экспертов, из-за сильного ветра и 20-градусного мороза траулер мог обледенеть, перевернуться и затонуть.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.
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