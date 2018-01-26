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    В районе исчезновения судна «Восток» резко ухудшилась погода

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    В районе исчезновения судна «Восток» резко ухудшилась погода

    В районе исчезновения судна «Восток» резко ухудшилась погода

    В Японском море возобновились поиски пропавшего российского траулера «Восток». На его борту находились более 20 человек.

    Поисковая операция осложняется погодными условиями. Сейчас в акватории бушует шторм. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду, высота волн достигает пяти метров.

    Анатолий Макоедов, заместитель председателя правительства Сахалинской области: «Нам сообщили, что по сравнению со вчерашним днем погода в месте проведения операции ухудшилась. Ночью дул сильный ветер северного и северо-западного направлений с порывами до 31 метра в секунду, сопровождаемый плотными снежными зарядами. Высота волн достигала 5 метров, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а воды — до 2 градусов».

    смотретьПоиски пропавшего судна «Восток» проходят в штормовых условиях
    Поиски пропавшего судна «Восток» проходят в штормовых условиях
    Сохраняется риск быстрого обледенения судов. По предварительной версии, именно это могло стать причиной возможного затопления «Востока». Крабовые ловушки, которые занимали всю палубу, не давали обкалывать лед.

    По информации синоптиков, погода в Японском море начнет улучшаться только с 27 января.

    За минувшие сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. Из Красноярска в Приморье на поиски траулера «Восток» вылетел дополнительный самолет Бе-200.

    Аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну, сработал примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, в нейтральных водах. Установлено также, что за два часа до срабатывания аварийного буя экипаж «Востока» контактировал по радиосвязи с теплоходом «Абакан» и аварийных сигналов не подавал.

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