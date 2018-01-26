В районе исчезновения судна «Восток» резко ухудшилась погода

В Японском море возобновились поиски пропавшего российского траулера «Восток». На его борту находились более 20 человек.
Поисковая операция осложняется погодными условиями. Сейчас в акватории бушует шторм. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду, высота волн достигает пяти метров.
Анатолий Макоедов, заместитель председателя правительства Сахалинской области: «Нам сообщили, что по сравнению со вчерашним днем погода в месте проведения операции ухудшилась. Ночью дул сильный ветер северного и северо-западного направлений с порывами до 31 метра в секунду, сопровождаемый плотными снежными зарядами. Высота волн достигала 5 метров, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а воды — до 2 градусов».
Сохраняется риск быстрого обледенения судов. По предварительной версии, именно это могло стать причиной возможного затопления «Востока». Крабовые ловушки, которые занимали всю палубу, не давали обкалывать лед.
По информации синоптиков, погода в Японском море начнет улучшаться только с 27 января.
За минувшие сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. Из Красноярска в Приморье на поиски траулера «Восток» вылетел дополнительный самолет Бе-200.
Аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну, сработал примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, в нейтральных водах. Установлено также, что за два часа до срабатывания аварийного буя экипаж «Востока» контактировал по радиосвязи с теплоходом «Абакан» и аварийных сигналов не подавал.
Анатолий Макоедов, заместитель председателя правительства Сахалинской области: «Нам сообщили, что по сравнению со вчерашним днем погода в месте проведения операции ухудшилась. Ночью дул сильный ветер северного и северо-западного направлений с порывами до 31 метра в секунду, сопровождаемый плотными снежными зарядами. Высота волн достигала 5 метров, температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а воды — до 2 градусов».
Сохраняется риск быстрого обледенения судов. По предварительной версии, именно это могло стать причиной возможного затопления «Востока». Крабовые ловушки, которые занимали всю палубу, не давали обкалывать лед.
По информации синоптиков, погода в Японском море начнет улучшаться только с 27 января.
За минувшие сутки специалисты обследовали более 4000 квадратных километров водной акватории. Из Красноярска в Приморье на поиски траулера «Восток» вылетел дополнительный самолет Бе-200.
Аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну, сработал примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, в нейтральных водах. Установлено также, что за два часа до срабатывания аварийного буя экипаж «Востока» контактировал по радиосвязи с теплоходом «Абакан» и аварийных сигналов не подавал.
Комментарии