Поиски пропавшего судна «Восток» проходят в штормовых условиях

В Японском море сейчас ведется поисковая операция пропавшего траулера «Восток». На его борту находится 21 член экипажа. Вскоре к месту поисков должен прибыть буксир «Заборщиков».
Тревожный сигнал из Японского моря первыми приняли сотрудники береговой охраны Южной Кореи. Аварийный буй, принадлежащий сахалинскому рыболовному судну «Восток», сработал примерно в сотне километров от приморского поселка Посьет, в нейтральных водах. Информацию иностранцы оперативно передали дежурному владивостокского спасательно-координационного центра.
Попытки связаться с кораблем оказались безрезультатными. На его поиски по горячим следам отправился российский пограничный корабль. Еще до рассвета группировка сил для участия в операции была усилена.
В течение нескольких часов каких-либо сведений о судьбе исчезнувшего судна не поступало. Ближе к полудню моряки находившегося неподалеку контейнеровоза сообщили о найденных за бортом предметах, принадлежность которых не установлена.
Пропавшее судно приписано к сахалинскому порту Невельск. На его борту 21 человек. В сборном экипаже, по предварительным данным, моряки из разных регионов России. Судно предназначено для рыбного промысла и хранения добытого улова. По словам представителей профильного агентства Сахалинской области, в браконьерстве команда не замечена и работала совершенно легально. Судно шло из южнокорейского порта Донхэ и направлялось в одну из гаваней Сахалина.
Поиски пропавшего судна проходят в сложных условиях. В районе исчезновения моряков дует штормовой ветер порывами до 20 метров в секунду, волны достигают пяти метров в высоту. Более того, из-за крепких морозов в акватории Японского моря задействованные в поисках судна рискуют получить быстрое обледенение. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток.
К поискам судна присоединился самолет-амфибия Бе-200. Он вылетел из Хабаровска, на его борту группа спасателей и все необходимое оборудование для эвакуации людей. К поисковой операции готов подключиться и самолет Ан-26 Тихоокеанского флота.
Попытки связаться с кораблем оказались безрезультатными. На его поиски по горячим следам отправился российский пограничный корабль. Еще до рассвета группировка сил для участия в операции была усилена.
В течение нескольких часов каких-либо сведений о судьбе исчезнувшего судна не поступало. Ближе к полудню моряки находившегося неподалеку контейнеровоза сообщили о найденных за бортом предметах, принадлежность которых не установлена.
Пропавшее судно приписано к сахалинскому порту Невельск. На его борту 21 человек. В сборном экипаже, по предварительным данным, моряки из разных регионов России. Судно предназначено для рыбного промысла и хранения добытого улова. По словам представителей профильного агентства Сахалинской области, в браконьерстве команда не замечена и работала совершенно легально. Судно шло из южнокорейского порта Донхэ и направлялось в одну из гаваней Сахалина.
Поиски пропавшего судна проходят в сложных условиях. В районе исчезновения моряков дует штормовой ветер порывами до 20 метров в секунду, волны достигают пяти метров в высоту. Более того, из-за крепких морозов в акватории Японского моря задействованные в поисках судна рискуют получить быстрое обледенение. Неблагоприятная погода сохранится в течение ближайших суток.
К поискам судна присоединился самолет-амфибия Бе-200. Он вылетел из Хабаровска, на его борту группа спасателей и все необходимое оборудование для эвакуации людей. К поисковой операции готов подключиться и самолет Ан-26 Тихоокеанского флота.
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