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    В связи с пропажей судна «Восток» в Японском море открыта горячая линия

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    В связи с пропажей судна «Восток» в Японском море открыта горячая линия

    В связи с пропажей судна «Восток» в Японском море открыта горячая линия

    В связи с пропажей судна «Восток» в Японском море открыта горячая линия

    МЧС открыло горячую линию в связи с пропажей в Японском море рыболовецкого судна «Восток».

    Телефон горячей линии 8 (423) 239–99-99 работает в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю. По нему родственники моряков могут получить информацию и психологическую помощь.

    «Восток», на борту которого находился 21 человек, перестало выходить на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту пропажи в 200 километрах южнее мыса Гамова направились два судна и два вертолета, но в районе источника сигнала нашли лишь мусор и два спасжилета.

    Тем временем Морской спасательный центр перестал принимать сигналы аварийного буя. Район осматривают судно «Диомид» и два вертолета. На место поисков вылетел самолет Бе-200 и вышло многофункциональное спасательное судно.

    Видимость в районе поисков переменная, температура воздуха — минус 16 градусов, воды — плюс 1 градус, высота волны — 3,5 метра.

    По словам заместителя правительства Сахалинской области Анатолия Макоедова, курирующего рыбную отрасль, «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, «поэтому шансы на благоприятный исход высоки».

    «Восток» следовал из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск Сахалинской области.

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