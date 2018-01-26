Трамп пригрозил лишить денег «оскорбившую США» Палестину

Президент США Дональд Трамп выступит с большой речью на закрытии Давосского экономического форума.
Эксперты в ожидании его выступления гадают, о чем будет говорить американский лидер: о национальных интересах, об исключительной роли США и глобальном сотрудничестве, или он будет снова пугать, сводить счеты или пытаться помириться с политической и бизнес-элитой.
Пока же Дональд Трамп четко стоит на своем и даже успел заявить, что в Давосе ему нравится, а сам визит успешен. Сначала он помирился с Терезой Мэй, к которой изначально не хотел ехать с официальным визитом, затем он провел переговоры с премьер-министром Израиля. Трамп в очередной раз заявил, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим был единственно верным шагом, но на этом не успокоился и подлил еще больше масла в ближневосточный огонь.
Дональд Трамп, президент США: «Неделю назад палестинцы продемонстрировали нам свое неуважение, не позволив нашему великому вице-президенту с ними увидеться, оскорбили тем самым США. А ведь мы даем им сотни миллионов долларов на помощь и поддержку. Речь идет об огромных цифрах. Никто, кажется, не осознает, насколько это огромные суммы. Эти деньги уже выделены палестинцам, но эти деньги они не получат, если не сядут и не договорятся о мире».
На американские деньги очень рассчитывает и Пётр Порошенко. Еще задолго до открытия Давоса он заявил, что у него на форуме пройдут переговоры с Дональдом Трампом, только вот никакой встречи с украинским президентом в программе американского не значится.
Традиция любого Давоса: после напряженных дискуссий, встреч и переговоров, участники форума вечером позволяют себе расслабиться.
Давосские ночи — это приемы и концерты, которые устраивают целые страны и отдельные корпорации. Минувшим вечером в Давосе прошел русский вечер: принимающая сторона — Олег Дерипаска, приглашенная звезда — Денис Мацуев.
По сути, этот вечер завершал российскую часть нынешнего Давоса. Подводя его итоги, вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал о своих встречах и переговорах, возможных контрактах и соглашениях. Не обошел он и тему нового пакета американских санкций против России.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Пока же Дональд Трамп четко стоит на своем и даже успел заявить, что в Давосе ему нравится, а сам визит успешен. Сначала он помирился с Терезой Мэй, к которой изначально не хотел ехать с официальным визитом, затем он провел переговоры с премьер-министром Израиля. Трамп в очередной раз заявил, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим был единственно верным шагом, но на этом не успокоился и подлил еще больше масла в ближневосточный огонь.
Дональд Трамп, президент США: «Неделю назад палестинцы продемонстрировали нам свое неуважение, не позволив нашему великому вице-президенту с ними увидеться, оскорбили тем самым США. А ведь мы даем им сотни миллионов долларов на помощь и поддержку. Речь идет об огромных цифрах. Никто, кажется, не осознает, насколько это огромные суммы. Эти деньги уже выделены палестинцам, но эти деньги они не получат, если не сядут и не договорятся о мире».
На американские деньги очень рассчитывает и Пётр Порошенко. Еще задолго до открытия Давоса он заявил, что у него на форуме пройдут переговоры с Дональдом Трампом, только вот никакой встречи с украинским президентом в программе американского не значится.
Традиция любого Давоса: после напряженных дискуссий, встреч и переговоров, участники форума вечером позволяют себе расслабиться.
Давосские ночи — это приемы и концерты, которые устраивают целые страны и отдельные корпорации. Минувшим вечером в Давосе прошел русский вечер: принимающая сторона — Олег Дерипаска, приглашенная звезда — Денис Мацуев.
По сути, этот вечер завершал российскую часть нынешнего Давоса. Подводя его итоги, вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал о своих встречах и переговорах, возможных контрактах и соглашениях. Не обошел он и тему нового пакета американских санкций против России.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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