В поисках денег: на что может рассчитывать Порошенко в Давосе

На Украине замерли в ожидании возможной встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Однако, как выяснилось, общение украинского президента с американскими лидерами проходит в обстановке далекой от благодушия. Неожиданно разоткровенничался бывший
вице-президент США Джо Байден. Он рассказал, как заставил уволить украинского генерального прокурора.
Джо Байден, бывший вице-президент США: «Я летал 12 или 13 раз в Киев, должен был объявить о гарантиях займа еще на один миллиард долларов. Я получил от Порошенко и Яценюка обещание, что они примут меры в отношении генерального прокурора. Они этого не сделали. Я сказал, что не дам миллиард. Они говорят: „Вы не имеете права! Вы не президент, а президент нам обещал“. Я им сказал, что уеду через шесть часов, и если генпрокурор не будет уволен, они не получат денег. И его уволили».
Рассказывая это, Байден не мог не понимать, в какое положение он ставит украинского лидера в разгар форума.
Понятно, что главная задача Порошенко в Давосе — искать деньги. Из его выступления на «Украинском завтраке» следовало, что на инвесторов он, конечно, надеется. Но более всего ждет не инвестиций, а материальной помощи. Необходимость такой помощи он объяснил особой ролью, которую Украина играет в в международной политике: они якобы защищают Европу от некой «российской агрессии».
Накануне Порошенко встречался с главой международного валютного фонда Кристин Лагард. Она заставила себя ждать, но после переговоров оценила их, как «хорошие и конструктивные». Лагард пока еще улыбается своему визави, но настаивает — Украине надо поторопиться с реформами. В переводе это, скорее всего, означает: денег не ждите.
Александр Охрименко, экономист: «Может быть, Украине действительно дадут миллиард. Могут вообще не дать. Мода на Украину прошла. Надо понимать, что когда был Обама, была мода на Украину. Он ее финансировал. А у Трампа совершенно другая политика. С ним как-то не получается у Украины найти общий язык».
Еще француженка настойчиво требовала поскорее назначить главу украинского национального банка. Вряд ли Порошенко в восторге от такой просьбы. Хотя после истории с Байденом и генпрокурором эти кадровые согласования уже не могли стать для него новостью.
И совсем уж некстати для президента Украины сегодняшнее расследование Deutsche Welle. Из него следует, что менеджеры Порошенко управляют заводом в Германии, но сам украинский лидер не указан в немецком реестре, а сделать это было необходимо. Получается, что он, по сути, нарушил закон об отмывании денег. В Германии к законам относятся иначе, чем на Украине, так что не исключено, что придется заплатить крупный штраф.
Но пока бюджет Порошенко цел, чего не скажешь о госбюджете Украины. Сегодня стало известно, что перелет главы государства в Альпы обошелся стране примерно в 3 млн рублей.
Рассказывая это, Байден не мог не понимать, в какое положение он ставит украинского лидера в разгар форума.
Понятно, что главная задача Порошенко в Давосе — искать деньги. Из его выступления на «Украинском завтраке» следовало, что на инвесторов он, конечно, надеется. Но более всего ждет не инвестиций, а материальной помощи. Необходимость такой помощи он объяснил особой ролью, которую Украина играет в в международной политике: они якобы защищают Европу от некой «российской агрессии».
Накануне Порошенко встречался с главой международного валютного фонда Кристин Лагард. Она заставила себя ждать, но после переговоров оценила их, как «хорошие и конструктивные». Лагард пока еще улыбается своему визави, но настаивает — Украине надо поторопиться с реформами. В переводе это, скорее всего, означает: денег не ждите.
Александр Охрименко, экономист: «Может быть, Украине действительно дадут миллиард. Могут вообще не дать. Мода на Украину прошла. Надо понимать, что когда был Обама, была мода на Украину. Он ее финансировал. А у Трампа совершенно другая политика. С ним как-то не получается у Украины найти общий язык».
Еще француженка настойчиво требовала поскорее назначить главу украинского национального банка. Вряд ли Порошенко в восторге от такой просьбы. Хотя после истории с Байденом и генпрокурором эти кадровые согласования уже не могли стать для него новостью.
И совсем уж некстати для президента Украины сегодняшнее расследование Deutsche Welle. Из него следует, что менеджеры Порошенко управляют заводом в Германии, но сам украинский лидер не указан в немецком реестре, а сделать это было необходимо. Получается, что он, по сути, нарушил закон об отмывании денег. В Германии к законам относятся иначе, чем на Украине, так что не исключено, что придется заплатить крупный штраф.
Но пока бюджет Порошенко цел, чего не скажешь о госбюджете Украины. Сегодня стало известно, что перелет главы государства в Альпы обошелся стране примерно в 3 млн рублей.
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