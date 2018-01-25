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    Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку из-за вопроса на русском

    33 комментария
    • Фото: president.gov.ua
    Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку <nobr>из-за</nobr> вопроса на русском

    Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку из-за вопроса на русском

    Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку <nobr>из-за</nobr> вопроса на русском
  • Фото: president.gov.ua

    • Президент Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, устроил перепалку с русскоязычной журналисткой.

    Журналистка в сорочке с вышиванкой обратилась к президенту Украины на русском языке. Она спросила, зачем он принял «закон о войне». Пётр Порошенко заявил, что ответит на ее вопрос, только если он прозвучит на украинском, а также посоветовал девушке снять вышиванку.

    Журналистка не стала отступать. Она резонно заметила, что украинский лидер прекрасно понимает русский язык.

    Пётр Порошенко: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».

    После этого девушку вывела из зала охрана. По данным портала ТСН, ей грозит лишение аккредитации.

    Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными. Этот закон даст Порошенко право применять вооруженные силы без согласования с парламентом на территории Украины.

    В МИД РФ сочли, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения. Кроме того, в Москве заключили, что этот документ свидетельствует о подготовке Киева к «новой войне».

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