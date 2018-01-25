Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку из-за вопроса на русском

Президент Украины во время выступления на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе, устроил перепалку с русскоязычной журналисткой.
Журналистка в сорочке с вышиванкой обратилась к президенту Украины на русском языке. Она спросила, зачем он принял «закон о войне». Пётр Порошенко заявил, что ответит на ее вопрос, только если он прозвучит на украинском, а также посоветовал девушке снять вышиванку.
Журналистка не стала отступать. Она резонно заметила, что украинский лидер прекрасно понимает русский язык.
Пётр Порошенко: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».
После этого девушку вывела из зала охрана. По данным портала ТСН, ей грозит лишение аккредитации.
Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными. Этот закон даст Порошенко право применять вооруженные силы без согласования с парламентом на территории Украины.
В МИД РФ сочли, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения. Кроме того, в Москве заключили, что этот документ свидетельствует о подготовке Киева к «новой войне».
Журналистка не стала отступать. Она резонно заметила, что украинский лидер прекрасно понимает русский язык.
Пётр Порошенко: «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском».
После этого девушку вывела из зала охрана. По данным портала ТСН, ей грозит лишение аккредитации.
Напомним, 18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными. Этот закон даст Порошенко право применять вооруженные силы без согласования с парламентом на территории Украины.
В МИД РФ сочли, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения. Кроме того, в Москве заключили, что этот документ свидетельствует о подготовке Киева к «новой войне».
Комментарии